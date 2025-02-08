Учені знайшли незвичайний спосіб переробки електронних відходів: що вийшло

Процес передбачає використання роботів і штучного інтелекту для розбирання електроніки.

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Науковці з Інституту Фраунгофера в Німеччині працюють над проєктом "Інтелектуальне розбирання електроніки для відновлення і переробки" (iDEAR). Він покликаний об'єднати робототехніку і штучний інтелект (ШІ). Про це пише Interesting Engineering.

Проблема електронних відходів зростає останніми роками, тому дослідники створили робота, який зможе впоратися з усіма типами електронних відходів: від комп'ютерів і мікрохвильових печей до побутової техніки.

Усе починається з доставки електронних відходів, за якими слідує сортування, а потім ідентифікація та аналіз стану. Потім тип, стан і будь-які несправності продукту оцінюються за допомогою оптичних сенсорних систем і 3D-камер з алгоритмами на основі ШІ.

На наступному етапі група вчених створює послідовність розбирання, що допомагає програмному забезпеченню визначити, чи слід виконувати повне розбирання, чи зосередитися тільки на вилученні певних цінних компонентів. Потім робот виконує процес розбирання, здійснюючи такі дії, як підйом, різання, витяг, локалізація, зміна положення, вивільнення, переміщення важелів, згинання, розрив і різання дротів.

Демонстраційний зразок продемонстрував свою успішність під час випробувань, під час яких потрібно було витягти материнську плату з комп'ютера, що є досить складним завданням.

Наступна мета — об'єднати ці підпроцеси для створення єдиного демонстратора, який об'єднає всі технологічні розробки і зможе виконувати всі автоматизовані процеси розбирання.

Вчені також стверджують, що з часом систему можна буде модернізувати, щоб вона відповідала вимогам з переробки будь-якого типу обладнання.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені створили робота, який може змінювати колір, як хамелеон.