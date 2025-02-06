Через WhatsApp можно будет оплачивать счета, но только в одной стране: где именно

Услуга пока будет доступна только для жителей Индии. Мессенджер составит конкуренцию таким компаниям, как PhonePe и Google Pay.

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WhatsApp вскоре может запустить оплату счетов в Индии. Таким образом мессенджер составит конкуренцию таким компаниям, как PhonePe и Google Pay. Об этом пишет Android Authority.

Упоминания о новой функции оплаты счетов есть в бета-версии WhatsApp 2.25.3.15, что указывает на то, что компания Meta готовится расширить свои финансовые услуги в Индии.

В настоящее время WhatsApp позволяет пользователям в Индии отправлять деньги контактам и осуществлять платежи компаниям через UPI (Unified Payments Interface). Также платформа вскоре может позволить пользователям оплачивать различные счета непосредственно в приложении. Данные, полученные из бета-версии, содержат следующие категории оплаты счетов:

счета за электричество

предоплаченные мобильные пополнения

платежи за сжиженный газ

Счета за воду

постоплатные счета за стационарную связь

арендная плата

Хотя функция все еще находится в разработке, пустая активность для оплаты счетов уже добавлена ​​в последнюю бета-версию приложения.

Оплата счетов WhatsApp Фото: androidauthority.com

Это стало известно всего через месяц после того, как Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) сняла ограничение на регистрацию пользователей WhatsApp Pay.

Раньше WhatsApp Pay мог добавлять пользователей только поэтапно, что ограничивало его возможности по масштабированию. Теперь, когда ограничение снято, Meta может расширить WhatsApp Pay на всех 532 миллиона пользователей Индии, что позволит ему напрямую конкурировать с лидерами рынка, такими как PhonePe и Google Pay.

Индия — крупнейший рынок WhatsApp, и введение оплаты счетов может стать переломным моментом для Meta. Однако, поскольку это обнаружили в разборе APK, придется подождать и посмотреть, когда платформа выпустит эти услуги. Возможно, WhatsApp все еще придется преодолеть некоторые нормативные или логистические препятствия, прежде чем он сможет внедрить новую функцию в стране.

Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.