Через WhatsApp можна буде оплачувати рахунки, але тільки в одній країні: де саме

Послуга поки що буде доступна тільки для жителів Індії. Месенджер складе конкуренцію таким компаніям, як PhonePe і Google Pay.

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WhatsApp незабаром може запустити оплату рахунків в Індії. Таким чином месенджер складе конкуренцію таким компаніям, як PhonePe і Google Pay. Про це пише Android Authority.

Згадки про нову функцію оплати рахунків є в бета-версії WhatsApp 2.25.3.15, що вказує на те, що компанія Meta готується розширити свої фінансові послуги в Індії.

Наразі WhatsApp дає змогу користувачам в Індії надсилати гроші контактам і здійснювати платежі компаніям через UPI (Unified Payments Interface). Також платформа незабаром може дозволити користувачам оплачувати різні рахунки безпосередньо в додатку. Дані, отримані з бета-версії, містять такі категорії оплати рахунків:

рахунки за електрику

передплачені мобільні поповнення

платежі за скраплений газ

Рахунки за воду

постоплатні рахунки за стаціонарний зв'язок

орендна плата

Хоча функція все ще перебуває в розробці, порожня активність для оплати рахунків уже додана в останню бета-версію програми.

Оплата рахунків WhatsApp Фото: androidauthority.com

Це стало відомо лише через місяць після того, як Національна платіжна корпорація Індії (NPCI) зняла обмеження на реєстрацію користувачів WhatsApp Pay.

Раніше WhatsApp Pay міг додавати користувачів тільки поетапно, що обмежувало його можливості з масштабування. Тепер, коли обмеження знято, Meta може розширити WhatsApp Pay на всіх 532 мільйони користувачів Індії, що дасть йому змогу безпосередньо конкурувати з лідерами ринку, такими як PhonePe і Google Pay.

Індія — найбільший ринок WhatsApp, і введення оплати рахунків може стати переломним моментом для Meta. Однак, оскільки це виявили в розборі APK, доведеться почекати і подивитися, коли платформа випустить ці послуги. Можливо, WhatsApp все ще доведеться подолати деякі нормативні або логістичні перешкоди, перш ніж він зможе впровадити нову функцію в країні.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.