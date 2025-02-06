Самые производительные смартфоны Samsung Galaxy 2025 года: топ-3 модели (фото, видео)

В рейтинг вошли телефоны Samsung Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra, оборудованные чипсетом Snapdragon 8 Elite.

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Недавно на рынке появилась новая линейка Samsung Galaxy — S25, однако эксперты nanoreview.net уже успели протестировать новинки и вынести свой вердикт. Фокус выбрал три самые производительные модели, которые станут хорошими помощниками и центрами развлечений для пользователей.

Samsung Galaxy S25 Plus

Новинка имеет размер ОЗУ 12 ГБ и размер хранилища либо 256, либо 512 ГБ. Вдобавок смартфон получил от разработчиков OС Android 15 и производительный чипсет Snapdragon 8 Elite. В результате тестов модель получила от экспертов nanoreview.net 90 баллов.

Недостатками эксперты посчитали "маленькую" емкость батареи — всего 4900 мАч, однако уверили, что все три датчика основной камеры работали хорошо в условиях разного освещения: и яркого, и тусклого.

Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 Plus

Технические характеристики Samsung Galaxy S25 Plus:

Дисплей: 6.7 дюйма, Dynamic AMOLED, 1440 x 3120 пикс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite

Камера: тройная (50 Mп + 10 Mп + 12 Mп)

Аккумулятор: 4900 мАч

OС: Android 15

Вес: 190 г.

Samsung Galaxy S25

Это — самый легкий смартфон в данном рейтинге, он весит всего 162 грамма. По результатам тестов гаджет получил неплохую оценку — 86 баллов и класс "А+".

Новинка оснащена 6.2-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Под "капотом" у него находится процессор Snapdragon 8 Elite, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч, что, конечно, не впечатлило экспертов. Зато тройная камера с датчиками на 50 Mп, 10 Mп и 12 Mп порадовала хорошими снимками. Неплохо снимала и селфи-камера на 12 Мп. Объем ОЗУ у телефона ограничен 12 ГБ, зато объем накопителя в 128, 256, 512 ГБ дает покупателям возможность выбирать, какую модель приобрести.

Смартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Технические характеристики Samsung Galaxy S25:

Дисплей: 6.2 дюйма, Dynamic AMOLED, 1080 x 2340 пикс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite

Камера: тройная (50 Mп + 10 Mп + 12 Mп)

Аккумулятор: 4000 мАч

OС: Android 15

Вес: 162 г.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Эта модель получила современный дизайн корпуса с загнутыми углами и защиту экрана Gorilla Glass Armor. Также стоит отметить, что рамка экрана стала меньше. Galaxy AI дает возможность пользователям задействовать ИИ в разных приложениях. Эксперты хвалят и сверхширокоугольный датчик, позволяющий делать качественные снимки. Работает смартфон на прогрессивном процессоре Snapdragon 8 Elite, благодаря чему имеет быстрый отклик и поддержку ИИ-функционала. В ходе тестов смартфон получил 94 балла.

Из минусов специалисты назвали необходимость покупки специального чехла для магнитной беспроводной зарядка, отсутствие поддержки Bluetooth стилусом S Pen, не впечатляющую емкость аккумулятора (по сравнению с конкурентами), перегрев при нагрузках, а также посредственные фото, сделанные на основную камеру при недостаточном освещении.

Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra

Технические характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra:

Дисплей: 6.9 дюйма, Dynamic AMOLED, 1440 x 3120 пикс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite

Камера: четыре датчика (200 Mп + 50 Mп + 12 Mп + 50 Mп)

Аккумулятор: 5000 мАч

OС: Android 15

Вес: 218 г.

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