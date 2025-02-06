Найпродуктивніші смартфони Samsung Galaxy 2025 року: топ-3 моделі (фото, відео)

До рейтингу увійшли телефони Samsung Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 і Galaxy S25 Ultra, обладнані чипсетом Snapdragon 8 Elite.

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Нещодавно на ринку з'явилася нова лінійка Samsung Galaxy — S25, проте експерти nanoreview.net уже встигли протестувати новинки та винести свій вердикт. Фокус вибрав три найпродуктивніші моделі, які стануть хорошими помічниками та центрами розваг для користувачів.

Samsung Galaxy S25 Plus

Новинка має розмір ОЗП 12 ГБ і розмір сховища або 256, або 512 ГБ. До того ж смартфон отримав від розробників ОС Android 15 і продуктивний чипсет Snapdragon 8 Elite. У результаті тестів модель отримала від експертів nanoreview.net 90 балів.

Недоліками експерти вважають "маленьку" ємність батареї — всього 4900 мАг, проте запевнили, що всі три датчики основної камери працювали добре в умовах різного освітлення: і яскравого, і тьмяного.

Огляд смартфона Samsung Galaxy S25 Plus

Технічні характеристики Samsung Galaxy S25 Plus:

Дисплей: 6.7 дюйма, Dynamic AMOLED, 1440 x 3120 пікс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite

Камера: потрійна (50 Мп + 10 Мп + 12 Мп)

Акумулятор: 4900 мАг

ОС: Android 15

Вага: 190 г.

Samsung Galaxy S25

Це — найлегший смартфон у цьому рейтингу, він важить лише 162 грами. За результатами тестів гаджет отримав непогану оцінку — 86 балів і клас "А+".

Новинка оснащена 6.2-дюймовим Dynamic AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів. Під "капотом" у нього знаходиться процесор Snapdragon 8 Elite, а також акумулятор ємністю 4000 мАг, що, звичайно, не вразило експертів. Зате потрійна камера з датчиками на 50 Мп, 10 Мп і 12 Мп порадувала хорошими знімками. Непогано знімала і селфі-камера на 12 Мп. Об'єм ОЗП у телефона обмежений 12 ГБ, зате об'єм накопичувача в 128, 256, 512 ГБ дає покупцям змогу обирати, яку модель придбати.

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Технічні характеристики Samsung Galaxy S25:

Дисплей: 6.2 дюйма, Dynamic AMOLED, 1080 x 2340 пікс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite

Камера: потрійна (50 Мп + 10 Мп + 12 Мп)

Акумулятор: 4000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 162 г.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Ця модель отримала сучасний дизайн корпусу із загнутими кутами і захист екрану Gorilla Glass Armor. Також варто відзначити, що рамка екрана стала меншою. Galaxy AI дає можливість користувачам задіяти ШІ в різних додатках. Експерти хвалять і надширококутний датчик, що дає змогу робити якісні знімки. Працює смартфон на прогресивному процесорі Snapdragon 8 Elite, завдяки чому має швидкий відгук і підтримку ШІ-функціоналу. Під час тестів смартфон отримав 94 бали.

З мінусів фахівці назвали необхідність купівлі спеціального чохла для магнітної бездротової зарядки, відсутність підтримки Bluetooth стилусом S Pen, не вражаючу ємність акумулятора (порівняно з конкурентами), перегрів під час навантажень, а також посередні фото, зроблені на основну камеру за недостатнього освітлення.

Огляд смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra

Технічні характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra:

Дисплей: 6.9 дюйма, Dynamic AMOLED, 1440 x 3120 пікс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite

Камера: чотири датчики (200 Мп + 50 Мп + 12 Мп + 50 Мп)

Акумулятор: 5000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 218 г.

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