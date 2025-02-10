На 80% дешевле, чем ветряные турбины: найдена эффективная замена ветрякам (фото)

Ветрогенератор Windlift вырабатывает 30 кВт*ч электричества, которое передается на наземную станцию. Этого достаточно для ежедневного потребления среднестатистическим домохозяйством.

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Энергетическая компания Windlift (США) продемонстрировала интересный подход к производству электроэнергии, разработав 3,7-метрового воздушного змея с генераторами, прикрепленными к крыльям, пишет newatlas.com.

Змей взлетает вертикально, как вертолет, вытягивая всю слабину троса, затем делает боковое пикирование, удерживая трос натянутым, прежде чем взлететь и вернуться в другом направлении, чтобы повторить процесс. В воздухе он описывает восьмерку (это называется полетом при боковом ветре. Такой полет обычно используется, когда пытаются максимизировать подъемную силу или тягу, находясь перпендикулярно направлению ветра, — ред.).

Схема полета воздушного змея Windlift Фото: Windlift

Устройство Windlift таким образом вырабатывает электричество — 30 кВт*ч, — и затем оно передается на наземную станцию, которую можно подключить к аккумулятору, дому, муниципальной сети и пр. 30 кВт*ч достаточно для ежедневного потребления электроэнергии среднестатистическим домохозяйством.

Данный тип воздушной генерации вместо традиционной ветровой энергии на суше или на море значительно дешевле, сообщили в компании. Примерно на 80% дешевле обычных ветряных турбин. Использование технологии Windlift также сокращает количество материалов, необходимых для строительства ветряков примерно на 90-95%. Технология также портативна и может обеспечивать электроэнергией самые отдаленные места, требуя минимальной настройки.

В настоящее время Windlift разрабатывает систему мощностью 75 кВт*ч с размахом крыльев 12,2 м для коммерческого применения.

Windlift — не первая компания, которая предложила подобный способ добычи электроэнергии, пишет СМИ. В 2016 году проект Makani предложил такой же метод, чтобы вырабатывать до 600 кВт*ч. Однако в 2020 году проект был закрыт, т.к. инвесторы посчитали его слишком рискованным.

Ранее мы писали, что в Европе установят рекордную ветряную турбину на 21,5 МВт. Ожидается, что ветрогенератор DD-276 от Siemens Gamesa сможет составить конкуренцию мощнейшим китайским ветрякам.