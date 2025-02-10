На 80% дешевше, ніж вітряні турбіни: знайдено ефективну заміну вітрякам (фото)

Вітрогенератор Windlift виробляє 30 кВт*год електрики, яку передають на наземну станцію. Цього достатньо для щоденного споживання середньостатистичним домогосподарством.

Related video

Енергетична компанія Windlift (США) продемонструвала цікавий підхід до виробництва електроенергії, розробивши 3,7-метрового повітряного змія з генераторами, прикріпленими до крил, пише newatlas.com.

Змій злітає вертикально, як гелікоптер, витягаючи всю слабину троса, потім робить бічне пікірування, утримуючи трос натягнутим, перш ніж злетіти і повернутися в іншому напрямку, щоб повторити процес. У повітрі він описує вісімку (це називається польотом за бічного вітру. Такий політ зазвичай використовують, коли намагаються максимізувати підйомну силу або тягу, перебуваючи перпендикулярно напрямку вітру, — ред.).

Схема польоту повітряного змія Windlift Фото: Windlift

Пристрій Windlift таким чином виробляє електрику — 30 кВт*год, — і потім її передають на наземну станцію, яку можна під'єднати до акумулятора, будинку, муніципальної мережі тощо. 30 кВт*год достатньо для щоденного споживання електроенергії середньостатистичним домогосподарством.

Цей тип повітряної генерації замість традиційної вітрової енергії на суші або на морі значно дешевше, повідомили в компанії. Приблизно на 80% дешевше звичайних вітряних турбін. Використання технології Windlift також скорочує кількість матеріалів, необхідних для будівництва вітряків приблизно на 90-95%. Технологія також портативна і може забезпечувати електроенергією найвіддаленіші місця, вимагаючи мінімального налаштування.

Наразі Windlift розробляє систему потужністю 75 кВт*год із розмахом крил 12,2 м для комерційного застосування.

Windlift — не перша компанія, яка запропонувала подібний спосіб видобутку електроенергії, пише ЗМІ. У 2016 році проєкт Makani запропонував такий самий метод, щоб виробляти до 600 кВт*год. Однак у 2020 році проєкт закрили, тому що інвестори вважають його занадто ризикованим.

Раніше ми писали, що в Європі встановлять рекордну вітряну турбіну на 21,5 МВт. Очікується, що вітрогенератор DD-276 від Siemens Gamesa зможе скласти конкуренцію найпотужнішим китайським вітрякам.