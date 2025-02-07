Кине виклик Китаю: у Європі встановлять рекордну вітряну турбіну на 21,5 МВт

Очікується, що вітрогенератор DD-276 від Siemens Gamesa зможе скласти конкуренцію найпотужнішим китайським вітрякам.

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У Данії встановлять прототип вітряної турбіни DD-276 від компанії Siemens Gamesa, яка стане найбільшою у світі вітряною турбіною за межами Китаю. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що турбіна SG DD-276 з діаметром ротора від 270 до 280 метрів зможе виробляти до 21,5 МВт електроенергії. Значна потужність турбіни та її розміри підтверджені сертифікатом від Данського енергетичного агентства.

Напередодні Європейська комісія виділила 30 мільйонів євро зі свого інноваційного фонду на підтримку розробки того, що було названо "найпотужнішим у світі прототипом морської вітрової турбіни".

Ця установка є частиною випробувального центру в Остерільде, де Siemens Gamesa ретельно оцінює продуктивність турбіни. Раніше в компанії заявили, що запустять турбіну в комерційному проєкті тільки після ретельної перевірки на безпеку та ефективність прототипу.

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Згідно з нормами Данії, вітряні турбіни з площею ротора понад 5 м² повинні мати дійсний сертифікат, щоб відповідати суворим стандартам безпеки та проєктування. З цією сертифікацією у Siemens Gamesa є час до 2027 року на подальший розвиток моделі та поліпшення її продуктивності, перш ніж буде розглянуто повномасштабне комерційне розгортання.

Як зазначають у виданні, SG DD-276 покликана задовольнити зростаючий попит на більші вітряні турбіни. Потужність у 21,5 МВт дозволяє їй потенційно конкурувати з деякими нинішніми лідерами галузі, зокрема з китайськими вітряками.

Нагадаємо, у найпотужнішої у світі морської вітряної турбіни MySE 18.X від компанії Mingyang поламалися кілька лопатей лише за кілька місяців після того, як вітряк було встановлено в острівній провінції Хайнань, Китай.

Також повідомлялося, що Китай заявив про встановлення у Внутрішній Монголії "найвищої у світі" наземної вітряної турбіни висотою 190 метрів за допомогою передового 4000-тонного всюдихідного крана XCA4000.