Бросит вызов Китаю: в Европе установят рекордную ветряную турбину на 21,5 МВт

Ожидается, что ветрогенератор DD-276 от Siemens Gamesa сможет составить конкуренцию мощнейшим китайским ветрякам.

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В Дании установят прототип ветряной турбины DD-276 от компании Siemens Gamesa, которая станет крупнейшей в мире ветряной турбиной за пределами Китая. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Сообщается, что турбина SG DD-276 с диаметром ротора от 270 до 280 метров сможет производить до 21,5 МВт электроэнергии. Внушительная мощность турбины и ее размеры подтверждены сертификатом от Датского энергетического агентства.

Накануне Европейская комиссия выделила 30 миллионов евро из своего инновационного фонда на поддержку разработки того, что было названо "самым мощным в мире прототипом морской ветровой турбины".

Эта установка является частью испытательного центра в Остерильде, где Siemens Gamesa тщательно оценивает производительность турбины. Ранее в компании заявили, что запустят турбину в коммерческом проекте только после тщательной проверки безопасность и эффективность прототипа.

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Согласно нормам Дании, ветряные турбины с площадью ротора более 5 м² должны иметь действительный сертификат, чтобы соответствовать строгим стандартам безопасности и проектирования. С этой сертификацией у Siemens Gamesa есть время до 2027 года на дальнейшее развитие модели и улучшение ее производительности, прежде чем будет рассмотрено полномасштабное коммерческое развертывание.

Как отмечают в издании, SG DD-276 призвана удовлетворить растущий спрос на более крупные ветряные турбины. Мощность в 21,5 МВт позволяет ей потенциально конкурировать с некоторыми нынешними лидерами отрасли, в частности с китайскими ветряками.

Напомним, у самой мощной в мире морской ветряной турбины MySE 18.X от компании Mingyang поломались несколько лопастей всего через несколько месяцев после того, как ветряк был установлен в островной провинции Хайнань, Китай.

Также сообщалось, что Китай заявил об установке во Внутренней Монголии "самой высокой в мире" наземной ветряной турбины высотой 190 метров с помощью передового 4000-тонного вездеходного крана XCA4000.