Эксперты пояснили, почему мы до сих пор не может пользоваться термоядерной энергией

Ядерный синтез невероятно дорог. Проект ITER, который стартовал в 2007 году, обойдется в 22 млрд долларов к 2034 году. А гелий-3, используемый в качестве топлива в реакции, проще добывать на Луне.

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Компания Helion (США), занимающаяся термоядерной энергетикой, привлекла 425 млн долларов США в качестве финансирования, чтобы стать первой компанией, которая будет производить полезную электроэнергию посредством ядерного синтеза. Общий объем инвестиций составил 1 млрд долларов. Helion намерена поставлять электроэнергию с термоядерной установки мощностью 50 МВт к 2028 году, однако компании придется решить ряд сложных проблем, пишет newatlas.com.

Последнее вливание средств будет направлено на производство конденсаторов и магнитных катушек, предназначенных для прототипа термоядерного реактора. Но будет ли этого достаточно, чтобы запустить систему Helion в установленные сроки? Компания подписала соглашение о финансовых штрафах, если она не сможет поставлять электроэнергию Microsoft в течение трех лет.

"Это кажется невыполнимой задачей. Сложность заключается в получении энергии: выходная мощность, как правило, намного ниже, чем требуемая для нагрева и столкновения атомов дейтерия и гелия-3 при невероятно высокой температуре в 100 млн градусов Цельсия с использованием магнитов", — утверждают авторы материала. — "В реакторе с обращенным полем Helion всплеск магнитной силы отталкивает магнитное поле от магнитов системы, и эта дополнительная сила возвращается в виде электричества".

Ядерный синтез невероятно дорог. Для справки: французский проект ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), стартовавший в 2007 году, к моменту запуска в 2034 году обойдется в 22 млрд долларов. А гелий-3, который используется в качестве топлива в реакции, трудно найти на Земле, до такой степени, что было бы более экономично добывать его на Луне.

Тем не менее, Helion удалось достичь требуемой температуры топлива в 100 млн градусов Цельсия с помощью другого прототипа реактора. Компания пока не уточнила, способен ли новый, седьмой по счету, прототип — Polaris, — на создание которого ушло три года, выдавать 60 импульсов в секунду в устойчивом режиме для выработки полезной электроэнергии.

Helion не одинока в гонке за то, чтобы сделать ядерный синтез реальностью: около 50 финансируемых из частных источников стартапов в области термоядерного синтеза в 12 странах стремятся коммерциализировать производство термоядерной энергии к 2030 году, пишет СМИ.

Ранее мы писали, что ядерные мини-реакторы обеспечат энергией на десятки лет. Компактные модульные ядерные реакторы, такие как BWRX-300, Xe-100 и XAMR, поступят на рынок в уже в ближайшие десятилетия.