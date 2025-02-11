Експерти пояснили, чому ми досі не можемо користуватися термоядерною енергією

Ядерний синтез неймовірно дорогий. Проєкт ITER, який стартував у 2007 році, обійдеться в 22 млрд доларів до 2034 року. А гелій-3, який використовується як паливо в реакції, простіше добувати на Місяці.

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Компанія Helion (США), що займається термоядерною енергетикою, залучила 425 млн доларів США як фінансування, щоб стати першою компанією, яка вироблятиме корисну електроенергію за допомогою ядерного синтезу. Загальний обсяг інвестицій склав 1 млрд доларів. Helion має намір постачати електроенергію з термоядерної установки потужністю 50 МВт до 2028 року, однак компанії доведеться вирішити низку складних проблем, пише newatlas.com.

Останнє вливання коштів буде спрямовано на виробництво конденсаторів і магнітних котушок, призначених для прототипу термоядерного реактора. Але чи буде цього достатньо, щоб запустити систему Helion у встановлені терміни? Компанія підписала угоду про фінансові штрафи, якщо вона не зможе постачати електроенергію Microsoft протягом трьох років.

"Це здається нездійсненним завданням. Складність полягає в отриманні енергії: вихідна потужність зазвичай набагато нижча, ніж необхідна для нагріву і зіткнення атомів дейтерію і гелію-3 при неймовірно високій температурі в 100 млн градусів Цельсія з використанням магнітів", — стверджують автори матеріалу. — "У реакторі зі зверненим полем Helion сплеск магнітної сили відштовхує магнітне поле від магнітів системи, і ця додаткова сила повертається у вигляді електрики".

Ядерний синтез неймовірно дорогий. Для довідки: французький проєкт ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), що стартував 2007 року, на момент запуску 2034 року обійдеться в 22 млрд доларів. А гелій-3, який використовується як паливо в реакції, важко знайти на Землі, до такої міри, що було б більш економічно добувати його на Місяці.

Проте Helion вдалося досягти необхідної температури палива в 100 млн градусів Цельсія за допомогою іншого прототипу реактора. Компанія поки що не уточнила, чи здатний новий, сьомий за рахунком, прототип — Polaris, — на створення якого пішло три роки, видавати 60 імпульсів за секунду в стійкому режимі для вироблення корисної електроенергії.

Helion не самотня в перегонах за те, щоб зробити ядерний синтез реальністю: близько 50 фінансованих із приватних джерел стартапів у сфері термоядерного синтезу в 12 країнах прагнуть комерціалізувати виробництво термоядерної енергії до 2030 року, пише ЗМІ.

Раніше ми писали, що ядерні міні-реактори забезпечать енергією на десятки років. Компактні модульні ядерні реактори, такі як BWRX-300, Xe-100 і XAMR, надійдуть на ринок уже в найближчі десятиліття.