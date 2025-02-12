Крупнейший в мире суперкомпьютер будет работать на 500 000 чипах и ядерной энергии

Суперкомпьютер на базе ИИ будет использовать богатые, безуглеродные и преимущественно ядерные запасы энергии Франции для обеспечения до 1 ГВт выделенной вычислительной мощности.

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Компания Fluidstack из Великобритании подписала меморандум с правительством Франции с целью создания суперкомпьютера на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Interesting Engineering.

Компания объявила об этом на проходящем в Париже саммите AI Action Summit. На саммите присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно заявлению Макрона, это проект стоимостью 10,3 млрд долларов.

Соглашение подписали министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар, министр промышленности и энергетики Франции Марк Фераччи и соучредитель и президент Fluidstack Сезар Маклари.

В пресс-релизе компании говорится, что к 2028 году она планирует выйти на уровень более 1 ГВт специализированных вычислений ИИ. Еще одной уникальной особенностью суперкомпьютера ИИ станет то, что он будет работать исключительно на декарбонизированной энергии с рекуперацией отходящего тепла для обеспечения устойчивости.

На первом этапе строительства объекта будет размещено около 500 000 чипов искусственного интеллекта следующего поколения. Он будет использовать низкоуглеродную энергию, поставляемую французской национальной компанией RTE через быстрое сетевое соединение.

Компания утверждает, что суперкомпьютер создается по индивидуальному заказу для обучения усовершенствованных ИИ-моделей с целью расширения возможностей Франции. Маклари также заявил, что партнерство позволит им "разработать инфраструктуру, необходимую для поддержки следующей волны инноваций в области ИИ".

Компания, занимающаяся разработкой облачной платформы искусственного интеллекта, основанная в 2017 году в Оксфордском университете, утверждает, что проект укрепит лидерство Франции в области инфраструктуры ИИ, энергетической безопасности и цифрового суверенитета.

Напомним, Microsoft сотрудничает с Atom Computing для создания самого мощного в мире квантового суперкомпьютера, который также будет доступен для коммерческого использования.