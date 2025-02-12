Найбільший у світі суперкомп'ютер працюватиме на 500 000 чипах і ядерній енергії

Суперкомп'ютер на базі ШІ використовуватиме багаті, безвуглецеві та переважно ядерні запаси енергії Франції для забезпечення до 1 ГВт виділеної обчислювальної потужності.

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Компанія Fluidstack з Великої Британії підписала меморандум з урядом Франції з метою створення суперкомп'ютера на базі штучного інтелекту (ШІ). Про це пише Interesting Engineering.

Компанія оголосила про це на саміті AI Action Summit, що проходить у Парижі. На саміті був присутній президент Франції Еммануель Макрон. Згідно із заявою Макрона, це проєкт вартістю 10,3 млрд доларів.

Угоду підписали міністр економіки, фінансів, промислового і цифрового суверенітету Франції Ерік Ломбар, міністр промисловості та енергетики Франції Марк Фераччі та співзасновник і президент Fluidstack Сезар Макларі.

У прес-релізі компанії йдеться, що до 2028 року вона планує вийти на рівень понад 1 ГВт спеціалізованих обчислень ШІ. Ще однією унікальною особливістю суперкомп'ютера ШІ стане те, що він працюватиме виключно на декарбонізованій енергії з рекуперацією тепла, що відходить, для забезпечення стійкості.

На першому етапі будівництва об'єкта буде розміщено близько 500 000 чипів штучного інтелекту наступного покоління. Він буде використовувати низьковуглецеву енергію, що поставляється французькою національною компанією RTE через швидке мережеве з'єднання.

Компанія стверджує, що суперкомп'ютер створюється за індивідуальним замовленням для навчання вдосконалених ШІ-моделей з метою розширення можливостей Франції. Макларі також заявив, що партнерство дасть їм змогу "розробити інфраструктуру, необхідну для підтримки наступної хвилі інновацій у сфері ШІ".

Компанія, що займається розробкою хмарної платформи штучного інтелекту, заснована 2017 року в Оксфордському університеті, стверджує, що проєкт зміцнить лідерство Франції в галузі інфраструктури ШІ, енергетичної безпеки та цифрового суверенітету.

Нагадаємо, Microsoft співпрацює з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера, який також буде доступний для комерційного використання.