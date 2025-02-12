Эксперт развенчал большой миф о солнечных панелях: где люди ошибаются (видео)

Солнечные электростанции стоят немало и долго окупаются, к тому же, оборудование может ломаться, как опасаются многие.

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Солнечные панели часто помогает значительно сэкономить на счетах за электроэнергию для дома, но некоторые люди беспокоятся о скрытых расходах, связанных с обслуживанием модулей. Специалистка компании EnergySage развеяла эти мифы в информационном ролике, опубликованном в Instagram.

Некоторые считают, что солнечная электростанция — это хрупкая система, за которой нужно постоянно ухаживать, чистить, ремонтировать и так далее. В EnergySage уверяют: если система установлена и работает правильно, то она долго может работать без вмешательства человека или ремонта.

"Я люблю поговорку: просто установи и забудь", — добавила эксперт.

По данным EnergySage, среднестатистическое домохозяйство в США сэкономит около 50 000 долларов на счетах за электроэнергию за весь срок службы своей солнечной системы. Однако установка окупается долго, в зависимости от разных факторов — около десяти лет, а то и больше. Понятно, что владелец не хочет дополнительных расходов.

На форуме Reddit многие пользователи сообщают, что совсем не тратят деньги на обслуживание своих солнечных модулей или платят за это очень мало. Так один человек установил панели в 2014 году и с тех пор не потратил ни копейки. Однажды вышел из строя оптимизатор мощности, но осблуживающая компания удаленно это заметила и бесплатно заменила компонент.

"Единственным обслуживанием, о котором вам как владельцу дома придется беспокоиться, будет уборка. Используйте шланг, когда панели холодные, чтобы смыть с них грязь, налет и тому подобное", — поделился другой пользователь.

Ранее писали, как солнечные панели работают зимой и что нужно учесть при обслуживании. В холодные месяцы года производство энергии всегда снижается, но можно его немного повысить, если соблюдать правила.

А в декабре украинец объяснил, нужно ли чистить солнечные панели от снега. Он наглядно показал разницу до и после уборки.