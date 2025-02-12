Експерт розвінчав великий міф про сонячні панелі: де люди помиляються (відео)

Сонячні електростанції коштують чимало і довго окупаються, до того ж, обладнання може ламатися, як побоюється багато хто.

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Сонячні панелі часто допомагають значно заощадити на рахунках за електроенергію для будинку, але деякі люди турбуються про приховані витрати, пов'язані з обслуговуванням модулів. Спеціалістка компанії EnergySage розвіяла ці міфи в інформаційному ролику, опублікованому в Instagram.

Дехто вважає, що сонячна електростанція — це тендітна система, за якою потрібно постійно доглядати, чистити, ремонтувати тощо. В EnergySage запевняють: якщо система встановлена і працює правильно, то вона довго може працювати без втручання людини або ремонту.

"Я люблю приказку: просто встанови і забудь", — додала експерт.

За даними EnergySage, середньостатистичне домогосподарство в США заощадить близько 50 000 доларів на рахунках за електроенергію за весь термін служби своєї сонячної системи. Однак установка окупається довго, залежно від різних чинників — близько десяти років, а то й більше. Зрозуміло, що власник не хоче додаткових витрат.

На форумі Reddit багато користувачів повідомляють, що зовсім не витрачають гроші на обслуговування своїх сонячних модулів або платять за це дуже мало. Так одна людина встановила панелі у 2014 році і відтоді не витратила жодної копійки. Одного разу вийшов з ладу оптимізатор потужності, але компанія, що обслуговує, віддалено це помітила і безкоштовно замінила компонент.

"Єдиним обслуговуванням, про яке вам як власнику будинку доведеться турбуватися, буде прибирання. Використовуйте шланг, коли панелі холодні, щоб змити з них бруд, наліт тощо", — поділився інший користувач.

Раніше писали, як сонячні панелі працюють взимку і що потрібно врахувати під час обслуговування. У холодні місяці року виробництво енергії завжди знижується, але можна його трохи підвищити, якщо дотримуватися правил.

А в грудні українець пояснив, чи потрібно чистити сонячні панелі від снігу. Він наочно показав різницю до і після прибирання.