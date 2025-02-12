В 5 раз быстрее скорости звука: ученые разработают БПЛА нового типа для армии

Во время испытаний дрон Hellhound летал со скоростью более 563 км/ч, преодолев расстояние в 20 км, и используя 50% топлива.

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Две компании из США объединили усилия для разработки беспилотных авиационных систем (дронов), которые могут летать на гиперзвуковых скоростях, или со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука. Об этом пишет Interesting Engineering.

Cummings Aerospace и ATRX подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта, направленного на интеграцию высокоскоростного турбореактивного двигателя в проверенный планер с целью разработки доступного беспилотного летательного аппарата, способного летать на сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях. Они намерены предоставить вооруженным силам США доступные по цене БПЛА, что позволит стране увеличить свой запас гиперзвуковых беспилотников.

В рамках этого проекта Cummings Aerospace представит семейство беспилотных летательных аппаратов Hellhound. Hellhound — это универсальный дрон с множеством модификаций. Недавно компании провели испытания версии Hellhound S3. Он летал со скоростью более 563 км/ч, преодолев расстояние в 20 км, и используя 50% топлива.

Прототип гиперзвукового дрона Cummings Aerospace Фото: Cummings Aerospace

Модульная конструкция Hellhound, изготовленная с помощью 3D-печати, делает его устойчивым, доступным, многоцелевым инструментом, который можно масштабировать в соответствии с потребностями клиента.

ATRX представит для проекта свою ракету Air Turbo (ATR). Это высокоскоростная воздушно-реактивная двигательная установка, способная летать со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука, как утверждает компания. Недавно было завершено испытание двигательной системы ATR, которая имеет расход топлива около 25% по сравнению с ракетой аналогичной тяги.

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