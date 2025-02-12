У 5 разів швидше за швидкість звуку: вчені розроблять БПЛА нового типу для армії

Під час випробувань дрон Hellhound літав зі швидкістю понад 563 км/год, подолавши відстань у 20 км, і використовуючи 50% палива.

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Дві компанії зі США об'єднали зусилля для розробки безпілотних авіаційних систем (дронів), які можуть літати на гіперзвукових швидкостях, або зі швидкістю, що в 5 разів перевищує швидкість звуку. Про це пише Interesting Engineering.

Cummings Aerospace і ATRX підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту, спрямованого на інтеграцію високошвидкісного турбореактивного двигуна в перевірений планер з метою розроблення доступного безпілотного літального апарату, здатного літати на надзвукових і гіперзвукових швидкостях. Вони мають намір надати збройним силам США доступні за ціною БПЛА, що дасть змогу країні збільшити свій запас гіперзвукових безпілотників.

У рамках цього проєкту Cummings Aerospace представить сімейство безпілотних літальних апаратів Hellhound. Hellhound — це універсальний дрон із безліччю модифікацій. Нещодавно компанії провели випробування версії Hellhound S3. Він літав зі швидкістю понад 563 км/год, подолавши відстань у 20 км, і використовуючи 50% палива.

Прототип гіперзвукового дрона Cummings Aerospace Фото: Cummings Aerospace

Модульна конструкція Hellhound, виготовлена за допомогою 3D-друку, робить його стійким, доступним, багатоцільовим інструментом, який можна масштабувати відповідно до потреб клієнта.

ATRX представить для проекту свою ракету Air Turbo (ATR). Це високошвидкісна повітряно-реактивна рухова установка, здатна літати зі швидкістю, що в 5 разів перевищує швидкість звуку, як стверджує компанія. Нещодавно було завершено випробування рухової системи ATR, яка має витрату палива близько 25% порівняно з ракетою аналогічної тяги.

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