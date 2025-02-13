В Иране хотят запускать дроны-камикадзе Rezvan из-под воды: почему это плохая идея

Для захвата целей беспилотникам потребуется либо мощная система ИИ, либо прямая связь с оператором, чего сложно добиться над водой.

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В Иране продемонстрировали технологию подводного запуска нового дрона-камикадзе Rezvan, однако у военных могут возникнуть проблемы с ее применением. Их предвидят аналитики сайта Defence Express.

Предполагается, что Rezvan смогут запускать из подводной лодки или беспилотного апарата. Судя по видеоролику, при всплытии передняя крышка торпедной системы отбрасывается в сторону, а из шахты вылетает БПЛА с твердотопливным ускорителем.

В этом должна помочь конструкция со складными крыльями. Пока твердотопливный ускоритель толкает Rezvan вперед, у него есть время расправить крылья и запустить собственный двигатель для дальнейшего полета.

Запуск дрона Rezvan из-под воды

Журналисты Defence Express задаются вопросом, как Rezvan будет наводиться на цель после подводного запуска. Возможно, дрон получил "машинное зрение", но тогда непонятно, кто и как будет выбирать цели для поражения: автономная система или оператор. Такие проблемы уже сопровождают разработку немецкой ракеты для подводных лодок IDAS, которая займет как минимум 30 лет.

Как раньше сообщили иранцы, для управления наземной версии Rezvan, запускаемой из специального контейнера, необходим радиоканал. Чтобы получить устойчивую связь на большом расстоянии, нужно поднять антенну над водой. Вероятно, для этого придется установить ее на рубке подводной лодки и всплывать довольно близко к поверхности или же выпускать вместе с буем. Оба решения малоэффективно или же вовсе не будут работать при плохой погоде, поэтому запуск БПЛА из-под воды выглядит ситуативным решением.

Комплекс Rezvan с антенной для управления (слева) и пусковой установкой (справа)) Фото: Tasnim News

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) представил систему Rezvan 9 января. Она включает дрон-камикадзе с раскладными крыльями и контейнерную систему запуска. По словам иранских военных, новое оружие предназначено для поражения пехоты, укреплений и объектов инфраструктуры на небольшой дистанции — до 20 км. Наводить дрон на цель по команде оператора в реальном времени.