В Ірані хочуть запускати дрони-камікадзе Rezvan з-під води: чому це погана ідея

Для захоплення цілей безпілотникам знадобиться або потужна система ШІ, або прямий зв'язок з оператором, чого складно домогтися над водою.

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В Ірані продемонстрували технологію підводного запуску нового дрона-камікадзе Rezvan, однак у військових можуть виникнути проблеми з її застосуванням. Їх передбачають аналітики сайту Defence Express.

Передбачається, що Rezvan зможуть запускати з підводного човна або безпілотного апарата. Судячи з відеоролика, під час спливання передня кришка торпедної системи відкидається в бік, а з шахти вилітає БПЛА з твердопаливним прискорювачем.

У цьому має допомогти конструкція зі складними крилами. Поки твердопаливний прискорювач штовхає Rezvan уперед, у нього є час розправити крила і запустити власний двигун для подальшого польоту.

Запуск дрона Rezvan з-під води

Журналісти Defence Express задаються питанням, як Rezvan наводитиметься на ціль після підводного запуску. Можливо, дрон отримав "машинний зір", але тоді незрозуміло, хто і як обиратиме цілі для ураження: автономна система чи оператор. Такі проблеми вже супроводжують розробку німецької ракети для підводних човнів IDAS, яка займе щонайменше 30 років.

Як раніше повідомили іранці, для управління наземною версією Rezvan, що запускається зі спеціального контейнера, необхідний радіоканал. Щоб отримати стійкий зв'язок на великій відстані, потрібно підняти антену над водою. Ймовірно, для цього доведеться встановити її на рубці підводного човна і спливати досить близько до поверхні або ж випускати разом із буєм. Обидва рішення малоефективні або ж зовсім не працюватимуть за поганої погоди, тому запуск БПЛА з-під води виглядає ситуативним рішенням.

Комплекс Rezvan з антеною для управління (ліворуч) і пусковою установкою (праворуч)) Фото: Tasnim News

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) представив систему Rezvan 9 січня. Вона включає дрон-камікадзе з розкладними крилами і контейнерну систему запуску. За словами іранських військових, нова зброя призначена для ураження піхоти, укріплень і об'єктів інфраструктури на невеликій дистанції — до 20 км. Наводитимуть дрон на ціль за командою оператора в реальному часі.