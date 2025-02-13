Лучше, чем панели: как уникальная плитка Pavegen генерирует энергию круглосуточно (видео)

Новая технология вырабатывает энергию не только благодаря солнцу, но и благодаря шагающим людям. Она уже работает в десятках стран мира.

Related video

Британская компания Pavegen создала напольную систему, производящую электроэнергию, когда по ней шагают. Об этой необычной технологии рассказало радио WECB из Бостона.

Идея проста, но гениальна. Первая версия системы появилась в 2011 году, она состоит из плиток, каждая из них оснащена электромагнитным генератором, который активируется силой шагов. Когда человек идет по дорожке, его вес толкает плитку вниз, заставляя маховик вращаться. Механизм преобразует кинетическую энергию в электричество, которое затем можно использовать для питания различных устройств, от уличных фонарей до мобильных телефонов.

Один шаг производит немного энергии — около 3-5 джоулей, но суммарный эффект от прогулки значительный. Системы Pavegen уже используются в более чем 37 странах, работая на вокзалах, в торговых центрах и других общественных местах, хотя люди могут об этом и не знать, использовав энергию более 1 млрд шагов. Например плитка Pavegen также хорошо зарекомендовала себя, питая светодиодное освещение на Дюпонт-Серкл в Вашингтоне, столице США, и мобильные зарядные станции в транспортных узлах по всей Великобритании.

Один из самых известных случаев применения технологии Pavegen был во время Парижского марафона 2013 года. На финишной прямой на Елисейских полях установили 176 плиток-генераторов, что позволило бегунам генерировать электроэнергию.

В ноябре Pavegen представила новую версию плитки — Solar+, пишет Renewable Energy Magazine. Она вырабатывает в 30 раз больше энергии, преобразуя не только кинетическую, но и солнечную. Благодаря фотоэлектрическим элементам плитка работает даже тогда, когда по ней никто не ходит. Solar+ начали устанавливать в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.

Интерактивные плитки Pavegen также служат образовательным целям. Например, в международном аэропорту Зайед в Абу-Даби плитки, размещенные между терминалами, отображают в реальном времени количество экологически чистой энергии, генерируемой шагами пассажиров. Эта позволяет путешественникам увидеть, как их действия напрямую меняют мир.

Данные, полученные с помощью Pavegen, также можно использовать для создания интерактивных игр, которые вовлекают общественность в увлекательные и образовательные процессы. Эти игры позволяют участникам увидеть непосредственное воздействие их действий на окружающую среду, усиливая послание об ответственном использовании энергии. Это творческий способ объединить технологии с практическим обучением, делая устойчивое развитие чем-то, в чем люди могут активно участвовать, а не просто концепцией, которую нужно поддерживать.

Как говорит менеджер по продажам Pavegen Фарах Рашид, это идеальное сочетание современных технологий и экологической устойчивости. Система помогает снизить зависимость от традиционных источников энергии и экономить электричество.

Ранее писали, как необычная пластина Heat2Power превращает тепло в электричество. В основе работы лежит в основе панели лежит запатентованная технология под названием "термофотоэлектричество на воздушном мосту".