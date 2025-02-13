Краще, ніж панелі: як унікальна плитка Pavegen генерує енергію цілодобово (відео)

Нова технологія виробляє енергію не тільки завдяки сонцю, а й завдяки людям, які крокують. Вона вже працює в десятках країн світу.

Related video

Британська компанія Pavegen створила підлогову систему, що виробляє електроенергію, коли по ній крокують. Про цю незвичайну технологію розповіло радіо WECB з Бостона.

Ідея проста, але геніальна. Перша версія системи з'явилася 2011 року, вона складається з плиток, кожна з них оснащена електромагнітним генератором, який активується силою кроків. Коли людина йде доріжкою, її вага штовхає плитку вниз, змушуючи маховик обертатися. Механізм перетворює кінетичну енергію на електрику, яку потім можна використовувати для живлення різних пристроїв, від вуличних ліхтарів до мобільних телефонів.

Один крок виробляє небагато енергії — близько 3-5 джоулів, але сумарний ефект від прогулянки значний. Системи Pavegen вже використовуються в більш ніж 37 країнах, працюючи на вокзалах, у торгових центрах та інших громадських місцях, хоча люди можуть про це й не знати, використавши енергію понад 1 млрд кроків. Наприклад плитка Pavegen також добре зарекомендувала себе, живлячи світлодіодне освітлення на Дюпонт-Серкл у Вашингтоні, столиці США, і мобільні зарядні станції в транспортних вузлах у всій Великій Британії.

Один із найвідоміших випадків застосування технології Pavegen був під час Паризького марафону 2013 року. На фінішній прямій на Єлисейських полях встановили 176 плиток-генераторів, що дало змогу бігунам генерувати електроенергію.

У листопаді Pavegen представила нову версію плитки — Solar+, пише Renewable Energy Magazine. Вона виробляє в 30 разів більше енергії, перетворюючи не тільки кінетичну, а й сонячну. Завдяки фотоелектричним елементам плитка працює навіть тоді, коли по ній ніхто не ходить. Solar+ почали встановлювати в ОАЕ та інших країнах Близького Сходу.

Інтерактивні плитки Pavegen також служать освітнім цілям. Наприклад, у міжнародному аеропорту Заєд в Абу-Дабі плитки, розміщені між терміналами, відображають у реальному часі кількість екологічно чистої енергії, що генерується кроками пасажирів. Це дає змогу мандрівникам побачити, як їхні дії безпосередньо змінюють світ.

Дані, отримані за допомогою Pavegen, також можна використовувати для створення інтерактивних ігор, які залучають громадськість до захопливих та освітніх процесів. Ці ігри дають змогу учасникам побачити безпосередній вплив їхніх дій на навколишнє середовище, посилюючи послання про відповідальне використання енергії. Це творчий спосіб об'єднати технології з практичним навчанням, роблячи сталий розвиток чимось, у чому люди можуть брати активну участь, а не просто концепцією, яку потрібно підтримувати.

Як каже менеджер з продажу Pavegen Фарах Рашид, це ідеальне поєднання сучасних технологій та екологічної стійкості. Система допомагає знизити залежність від традиційних джерел енергії та економити електрику.

Раніше писали, як незвичайна пластина Heat2Power перетворює тепло на електрику. В основі роботи лежить запатентована технологія під назвою "термофотоелектрика на повітряному мосту".