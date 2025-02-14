Армию США оснастят "умными" очками от Anduril Industries: зачем они нужны военным

Первоначально контрактом занималась компания Microsoft, но ее усилия закончились провалом.

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Компания Anduril Industries собирается взять на себя обязательства по контракту Microsoft на разработку интегрированной системы визуального дополнения (IVAS) для армии США. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сделка изначально поручала Microsoft разработку очков дополненной реальности для военного использования. Однако из-за продолжающихся задержек и проблем с производительностью технологический гигант теперь хочет передать весь контракт Anduril. Армия пока не одобрила смену, но обе компании настроены оптимистично.

Программа IVAS использовала технологию HoloLens 2 для создания системы смешанной реальности. Целью было предоставить войскам улучшенную ситуационную осведомленность в боевых и учебных сценариях.

Солдаты, тестировавшие первые версии IVAS, сообщали о таких проблемах, как укачивание, головокружение и тошнота. Эти неудачи привели к многочисленным переделкам, разделив программу на три версии: IVAS 1.0, 1.1 и 1.2. Последняя версия, IVAS 1.2, была направлена ​​на решение предыдущих проблем с помощью новой шарнирной плоской конструкции, обеспечивающей поле зрения в 60 градусов.

Несмотря на эти корректировки, армия не приняла окончательного решения о массовом производстве. Результаты эксплуатационных испытаний IVAS 1.2, как сообщается, будут опубликованы в период с апреля по июнь, что поможет определить, следует ли отказаться от производства, приступить к ограниченному выпуску или взять на себя обязательство по более крупной закупке.

Поскольку армия рассматривает возможность проведения конкурса IVAS Next, игроки отрасли готовятся к участию. Такие компании, как Kopin и Palantir из Массачусетса, проявили интерес, хотя многие еще не раскрыли свои планы.

Ранее мы писали, что армия США намерена запустить программу IVAS к 2025 году. Если усовершенствованная гарнитура IVAS 1.2 устроит военных, то в течение следующих десяти лет они намерены потратить до $21,9 млрд на 121 000 устройств, запасные части и услуги поддержки. Стоимость одной гарнитуры составляет около $60 тысяч.