Армію США оснастять "розумними" окулярами від Anduril: навіщо вони потрібні військовим

Спочатку контрактом займалася компанія Microsoft, але її зусилля закінчилися провалом.

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Компанія Anduril Industries збирається взяти на себе зобов'язання за контрактом Microsoft на розробку інтегрованої системи візуального доповнення (IVAS) для армії США. Про це пише Interesting Engineering.

Угода спочатку доручала Microsoft розробку окулярів доповненої реальності для військового використання. Однак через тривалі затримки і проблеми з продуктивністю технологічний гігант тепер хоче передати весь контракт Anduril. Армія поки не схвалила зміну, але обидві компанії налаштовані оптимістично.

Програма IVAS використовувала технологію HoloLens 2 для створення системи змішаної реальності. Метою було надати військам поліпшену ситуаційну обізнаність у бойових і навчальних сценаріях.

Солдати, які тестували перші версії IVAS, повідомляли про такі проблеми, як заколисування, запаморочення і нудота. Ці невдачі призвели до численних переробок, розділивши програму на три версії: IVAS 1.0, 1.1 і 1.2. Остання версія, IVAS 1.2, була спрямована на вирішення попередніх проблем за допомогою нової шарнірної плоскої конструкції, що забезпечує поле зору в 60 градусів.

Незважаючи на ці коригування, армія не ухвалила остаточного рішення про масове виробництво. Результати експлуатаційних випробувань IVAS 1.2, як повідомляють, опублікують у період із квітня по червень, що допоможе визначити, чи слід відмовитися від виробництва, розпочати обмежений випуск або взяти на себе зобов'язання щодо більшої закупівлі.

Оскільки армія розглядає можливість проведення конкурсу IVAS Next, гравці галузі готуються до участі. Такі компанії, як Kopin і Palantir з Массачусетса, виявили інтерес, хоча багато хто ще не розкрив свої плани.

Раніше ми писали, що армія США має намір запустити програму IVAS до 2025 року. Якщо вдосконалена гарнітура IVAS 1.2 влаштує військових, то протягом наступних десяти років вони мають намір витратити до $21,9 млрд на 121 000 пристроїв, запасні частини та послуги підтримки. Вартість однієї гарнітури становить близько $60 тисяч.