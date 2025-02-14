Роботы-пылесосы, которые стоит купить в 2025 году: подборка лучших моделей (видео)
Среди лучших моделей — SwitchBot S10, Narwal Freo X Ultra и Roborock Qrevo Curv.
В подборке — три робота-пылесоса, которые станут лучшей инвестицией в 2025 году. О них пишет издание Android Authority.
Пылесос SwitchBot S10
SwitchBot S10 — это эффективное и надежное решение для уборки, которое легко интегрируется в "умную" домашнюю экосистему SwitchBot. Он моет полы, пылесосит и может быть подключен к домашней сантехнике для практически автономной работы.
Для тех, кто использует экосистему SwitchBot или интересуется ею, робот-пылесос SwitchBot S10 станет превосходным дополнением к системе домашней автоматизации.
Положительные стороны:
- Большая автономия
- Водопровод в дом
- Дополнительные резервуары для воды
- Интеграция с умным домом
- Водная станция отделена от грязевой
Минусы:
- Несколько станций
- Слишком большой.
Робот-пылесос Narwal Freo X Ultra
Freo X Ultra — единственный современный бот-пылесос, у которого нет камеры. Это делает его лучшим ультра-премиальным устройством для обеспечения конфиденциальности. У него есть система сжатия пыли, благодаря чему пыль попадает в маленький мешок на протяжение многих недель, прежде чем его придется заменить. Кроме того, Freo X Ultra отлично моет полы.
Пылесос Roborock Qrevo Curv
Roborock Qrevo Curv машина для мытья полов, забора пыли. Он оснащен шасси AdaptiLift — всенаправленной трехколесной системой, которая может поднимать бот на высоту до 10 мм и даже преодолевать поверхности высотой до 30 мм. Это делает его отличным решением для тех, у кого приподнятая плитка или пороги между комнатами. Функция AdaptiLift появилась, кстати, и во флагманской серии Saros.
Он также может справляться с коврами со средним и длинным ворсом благодаря своей высоте в сочетании с мощным всасывающим потенциалом 18 500 Па.
Ранее мы писали, что в США робот-пылесос во время уборки обматерил владельца и снял это на камеру. Выяснилось, что в США еще несколько роботов нахамили своим владельцам. Подобный робот начал гоняться за собакой хозяев и бросать в его адрес расистские оскорбления.