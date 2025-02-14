Роботи-пилососи, які варто купити у 2025 році: добірка найкращих моделей (відео)

Серед найкращих моделей — SwitchBot S10, Narwal Freo X Ultra і Roborock Qrevo Curv.

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У добірці — три роботи-пилососи, які стануть найкращою інвестицією у 2025 році. Про них пише видання Android Authority.

Пилосос SwitchBot S10

SwitchBot S10 — це ефективне і надійне рішення для прибирання, яке легко інтегрується в "розумну" домашню екосистему SwitchBot. Він миє підлогу, пилососить і може бути підключений до домашньої сантехніки для практично автономної роботи.

Для тих, хто використовує екосистему SwitchBot або цікавиться нею, робот-пилосос SwitchBot S10 стане чудовим доповненням до системи домашньої автоматизації.

Позитивні сторони:

Велика автономія

Водопровід у будинок

Додаткові резервуари для води

Інтеграція з розумним будинком

Водна станція відокремлена від грязьової

Мінуси:

Кілька станцій

Занадто великий.

Робот-пилосос Narwal Freo X Ultra Narwal Freo X Ultra

Freo X Ultra — єдиний сучасний бот-пилосос, у якого немає камери. Це робить його найкращим ультра-преміальним пристроєм для забезпечення конфіденційності. У нього є система стиснення пилу, завдяки чому пил потрапляє в маленький мішок протягом багатьох тижнів, перш ніж його доведеться замінити. Крім того, Freo X Ultra чудово миє підлогу.

Пилосос Roborock Qrevo Curv Roborock Qrevo Curv

Roborock Qrevo Curv машина для миття підлог, збирання пилу. Він оснащений шасі AdaptiLift — всеспрямованою триколісною системою, яка може піднімати бот на висоту до 10 мм і навіть долати поверхні висотою до 30 мм. Це робить його чудовим рішенням для тих, у кого піднята плитка або пороги між кімнатами. Функція AdaptiLift з'явилася, до речі, і у флагманській серії Saros.

Він також може справлятися з килимами із середнім і довгим ворсом завдяки своїй висоті в поєднанні з потужним всмоктувальним потенціалом 18 500 Па.

Раніше ми писали, що в США робот-пилосос під час прибирання обматюкав власника і зняв це на камеру. З'ясувалося, що в США ще кілька роботів нахамили своїм власникам. Подібний робот почав ганятися за собакою господарів і кидати на його адресу расистські образи.