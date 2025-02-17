Новые солнечные панели подешевеют в 10 раз: эксперты назвали причины

Эти солнечные элементы в будущем также можно будет изготавливать удаленно в космосе.

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Extraterrestrial Power, частная компания из Сиднея, представила свой новый солнечный элемент космического класса, достаточно тонкий для массового производства, как и наземные солнечные системы. Об этом пишет Interesting Engineering.

По оценкам, технология будет стоить в десять раз дешевле нынешней.

Компания объясняет, что основным препятствием для создания тонких солнечных панелей до сих пор была необходимость в том, чтобы они выдерживали экстремальные атмосферные условия на орбите, радиацию, температурные колебания и вакуумную среду. Extraterrestrial Power приступила к разработке солнечных элементов, которые соответствуют высоким стандартам, требуемым для этой технологии.

Теперь производить солнечные элементы можно будет удаленно — в космосе. Использование ресурсов на месте, таких как лунный реголит (лунный грунт), который может расплавляться в различные металлы, также возможно.

Если это осуществимо, ячейки, произведенные на месте, могли бы питать марсоходы, роботизированные системы и инфраструктуру для постоянных человеческих аванпостов в космосе. С этой целью Extraterrestrial Power заявила о своей амбиции стать "поставщиком электроэнергии солнечной системы".

Ранее мы писали, что солнечную электростанцию Ivanpah из 350 000 зеркал хотят закрыть из-за конкуренции с более дешевыми источниками зеленой энергии и вреда для окружающей среды.