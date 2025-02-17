Нові сонячні панелі подешевшають у 10 разів: експерти назвали причини

Ці сонячні елементи в майбутньому також можна буде виготовляти віддалено в космосі.

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Extraterrestrial Power, приватна компанія з Сіднея, презентувала свій новий сонячний елемент космічного класу, досить тонкий для масового виробництва, як і наземні сонячні системи. Про це пише Interesting Engineering.

За оцінками, технологія коштуватиме вдесятеро дешевше за нинішню.

Компанія пояснює, що основною перешкодою для створення тонких сонячних панелей досі була необхідність у тому, щоб вони витримували екстремальні атмосферні умови на орбіті, радіацію, температурні коливання і вакуумне середовище. Extraterrestrial Power розпочала розробку сонячних елементів, які відповідають високим стандартам, необхідним для цієї технології.

Тепер виробляти сонячні елементи можна буде віддалено — у космосі. Використання ресурсів на місці, таких як місячний реголіт (місячний ґрунт), який може розплавлятися в різні метали, також можливе.

Якщо це здійсненно, комірки, вироблені на місці, могли б живити марсоходи, роботизовані системи та інфраструктуру для постійних людських аванпостів у космосі. З цією метою Extraterrestrial Power заявила про свою амбіцію стати "постачальником електроенергії сонячної системи".

Раніше ми писали, що сонячну електростанцію Ivanpah з 350 000 дзеркал хочуть закрити через конкуренцію з дешевшими джерелами зеленої енергії та шкоду для навколишнього середовища.