Ядерные реакторы зароют под землю, чтобы получать "вечную" и дешевую энергию (видео)

Реактор предлагают опустить в уже существующую буровую шахту, что значительно удешевит эксплуатацию установки, а также добычу ядерной энергии.

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Компания Deep Fission предлагает разместить ядерный реактор диаметром 76 см в подземной шахте на глубине 1,6 км, пишет newatlas.com.

Реактор хотят расположить в уже существующей шахте для бурения, чтобы избежать дорогостоящей стройки ядерной электростанции, которая требует возведения энергоблоков, защиты для них, а также целой инфраструктуры для обслуживания.

Deep Fission предлагает дешевое решение, но не менее эффективное с точки зрения добычи энергии. Сам реактор будет оснащен конструкцией, где вода находится под давлением (pressurized water reactor — PWR) в 160 атмосфер. Внутри реактора будет сохранятся высокая температура — 315 градусов Цельсия. К установке планируют подвести две трубы: для подачи воды и для вывода пара.

Такой реактор прослужит очень долго за счет отсутствия движущихся частей. Двигаться же будут, по расчетам инженеров, только так называемые управляющие стержни. За их работой специалисты будут следить дистанционно. Компенсатор давления так же не нужен, потому что столб воды сам будет давить на реактор. Система охлаждения — пассивная. Система сдерживания вовсе не нужна, так как устройство будет зарыто, по сути, в землю. Если вдруг случится авария, то шахту можно будет засыпать землей и законсервировать.

Для осмотра реактор можно будет поднять и вынуть из шахты. В этом помогут прикрепленные заранее тросы. А если установка вдруг перегреется, ядерная реакция автоматически погасит сама себя.

Ранее мы писали, что ядерная батарея работает десятки лет и в 8000 раз лучше обычных батарей. Источником энергии является небольшое количество радиоактивного элемента америция, встроенного в полимерный кристалл, который преобразует излучение в стабильное зеленое свечение.