Ядерні реактори зариють під землю, щоб отримувати "вічну" і дешеву енергію (відео)

Реактор пропонують опустити в уже наявну бурову шахту, що значно здешевить експлуатацію установки, а також видобуток ядерної енергії.

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Компанія Deep Fission пропонує розмістити ядерний реактор діаметром 76 см у підземній шахті на глибині 1,6 км, пише newatlas.com.

Реактор хочуть розташувати у вже існуючій шахті для буріння, щоб уникнути дорогого будівництва ядерної електростанції, яка вимагає зведення енергоблоків, захисту для них, а також цілої інфраструктури для обслуговування.

Deep Fission пропонує дешеве рішення, але не менш ефективне з точки зору видобутку енергії. Сам реактор буде оснащений конструкцією, де вода перебуває під тиском (pressurized water reactor — PWR) у 160 атмосфер. Усередині реактора зберігатиметься висока температура — 315 градусів Цельсія. До установки планують підвести дві труби: для подачі води і для виведення пари.

Такий реактор прослужить дуже довго за рахунок відсутності рухомих частин. Рухатися ж будуть, за розрахунками інженерів, тільки так звані керуючі стрижні. За їхньою роботою фахівці стежитимуть дистанційно. Компенсатор тиску так само не потрібен, бо стовп води сам буде тиснути на реактор. Система охолодження — пасивна. Система стримування зовсім не потрібна, оскільки пристрій буде зарито, по суті, в землю. Якщо раптом трапиться аварія, то шахту можна буде засипати землею і законсервувати.

Для огляду реактор можна буде підняти і вийняти з шахти. У цьому допоможуть прикріплені заздалегідь троси. А якщо установка раптом перегріється, ядерна реакція автоматично погасить сама себе.

Раніше ми писали, що ядерна батарея працює десятки років і у 8000 разів краща за звичайні батареї. Джерелом енергії є невелика кількість радіоактивного елемента америцію, вбудованого в полімерний кристал, який перетворює випромінювання на стабільне зелене світіння.