Топ-3 самых сильных смартфона Huawei: характеристики, результаты тестов (фото, видео)

В подборку вошли смартфоны Honor Magic 7 Pro, Huawei Mate 70 Pro и Mate 70 Pro Plus, работающие на чипах Snapdragon 8 Elite и Kirin 9020.

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Кроме Xiaomi, в Украине также популярен другой китайский бренд — Huawei. Фокус расскажет о трех смартфонах, которые отличает высокая производительность, емкая батарея и стильный дизайн.

Honor Magic 7 Pro

Этот смартфон имеет степень защиты от влаги IP69, 6,8-дюймовый экран с поддержкой Dolby Vision, камеру, одинаково хорошо снимающую и днем, и ночью, есть также функции распознавания лица и отпечатков пальцев, что делает использование гаджета безопасным. Чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm имеет высокие показатели производительности.

Из минусов эксперты nanoreview.net выделили то, что модели, предназначенные для продажи в Европе, комплектуется более слабым аккумулятором, не имеющим адаптера питания в комплекте. Также телеобъектив не впечатлил тестировщиков, равно как и то, что при нагрузках во время испытаний смартфон перегревался. Тем не менее, они поставили ему 93 балла — весьма высокая оценка.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: Honor

Технические характеристики Honor Magic 7 Pro:

Экран: 6.8 дюйма, OLED, 1280 x 2800 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Mп + 200 Mп + 50 Mп

Аккумулятор: 5850 мАч

OС: Android 15

Вес: 223 г.

Huawei Mate 70 Pro

Дисплей этого смартфона имеет диагональ 6.9 дюйма, разрешение 2832x1316 пикс. и защиту от царапин Kunlun Glass. Работает он на базе китайской ОС HarmonyOS в паре с фирменным чипом Kirin 9020. Также установлен и графический процессор Maleoon 920. Батарея довольно емкая — 5500 мАч.

Из минусов можно выделить отсутствие слота для карт памяти, а также небольшой объем памяти тех телефонов, которые присутствуют или ожидаются на украинском рынке: ОЗУ достигает 12 ГБ, при этом объем хранилища составляет либо 256 ГБ. От тестировщиков модель получила 80 баллов.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro Фото: Huawei

Технические характеристики Huawei Mate 70 Pro:

Экран: 6.9 дюйма, OLED, 1316 x 2832 пикс.

Чипсет: HiSilicon Kirin 9020

Камера: 50 Mп + 48 Mп + 40 Mп

Аккумулятор: 5500 мАч

OС: HarmonyOS 4.3

Вес: 221 г.

Huawei Mate 70 Pro Plus

Данный смартфон мало чем отличается от предыдущего — разве что более премиальным дизайном, большим объемом памяти (ОЗУ 16 ГБ, хранилище 1024 ГБ), более емким аккумулятором (5700 мАч) и весом на 5 г больше, что, несомненно, является минусом. Тем не менее, эксперты оценили работу гаджета в 78 баллов.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro Plus Фото: Huawei

Технические характеристики Huawei Mate 70 Pro Plus:

Экран: 6.9 дюйма, OLED, 1316 x 2832 точек

Чипсет: HiSilicon Kirin 9020

Камера: 50 Mп + 48 Mп + 40 Мп

Аккумулятор: 5700 мАч

OС: HarmonyOS 4.3

Вес: 226 г.

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