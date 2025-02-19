Топ 3 найсильніших смартфони Huawei: характеристики, результати тестів (фото, відео)

До добірки увійшли смартфони Honor Magic 7 Pro, Huawei Mate 70 Pro і Mate 70 Pro Plus, що працюють на чипах Snapdragon 8 Elite і Kirin 9020.

Related video

Крім Xiaomi, в Україні також популярний інший китайський бренд — Huawei. Фокус розповість про три смартфони, які вирізняє висока продуктивність, ємна батарея і стильний дизайн.

Honor Magic 7 Pro

Цей смартфон має ступінь захисту від вологи IP69, 6,8-дюймовий екран з підтримкою Dolby Vision, камеру, яка однаково добре знімає і вдень, і вночі, є також функції розпізнавання обличчя та відбитків пальців, що робить використання ґаджета безпечним. Чипсет Snapdragon 8 Elite від Qualcomm має високі показники продуктивності.

З мінусів експерти nanoreview.net виділили те, що моделі, призначені для продажу в Європі, комплектується більш слабким акумулятором, який не має адаптера живлення в комплекті. Також телеоб'єктив не вразив тестувальників, так само як і те, що при навантаженнях під час випробувань смартфон перегрівався. Проте, вони поставили йому 93 бали — вельми висока оцінка.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: Honor

Технічні характеристики Honor Magic 7 Pro:

Екран: 6.8 дюйма, OLED, 1280 x 2800 точок

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп

Акумулятор: 5850 мАг

ОС: Android 15

Вага: 223 г.

Huawei Mate 70 Pro

Дисплей цього смартфона має діагональ 6.9 дюйма, роздільну здатність 2832x1316 пікс. і захист від подряпин Kunlun Glass. Працює він на базі китайської ОС HarmonyOS у парі з фірмовим чипом Kirin 9020. Також встановлено і графічний процесор Maleoon 920. Батарея досить ємна — 5500 мАг.

З мінусів можна виділити відсутність слота для карт пам'яті, а також невеликий об'єм пам'яті тих телефонів, що присутні або очікуються на українському ринку: ОЗП досягає 12 ГБ, при цьому об'єм сховища становить або 256 ГБ. Від тестувальників модель отримала 80 балів.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro Фото: Huawei

Технічні характеристики Huawei Mate 70 Pro:

Екран: 6.9 дюйма, OLED, 1316 x 2832 пікс.

Чипсет: HiSilicon Kirin 9020

Камера: 50 Мп + 48 Мп + 40 Мп

Акумулятор: 5500 мАг

ОС: HarmonyOS 4.3

Вага: 221 г.

Huawei Mate 70 Pro Plus

Даний смартфон мало чим відрізняється від попереднього — хіба що більш преміальним дизайном, більшим об'ємом пам'яті (ОЗП 16 ГБ, сховище 1024 ГБ), більш ємним акумулятором (5700 мАг) і вагою на 5 г більше, що, безсумнівно, є мінусом. Проте, експерти оцінили роботу гаджета в 78 балів.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro Plus Huawei Mate 70 Pro Plus Фото: Huawei

Технічні характеристики Huawei Mate 70 Pro Plus:

Екран: 6.9 дюйма, OLED, 1316 x 2832 точок

Чипсет: HiSilicon Kirin 9020

Камера: 50 Мп + 48 Мп + 40 Мп

Акумулятор: 5700 мАг

ОС: HarmonyOS 4.3

Вага: 226 г.

Раніше ми писали про топ-5 найпродуктивніших iPhone, їхні характеристики та ціни. В огляді були розглянуті технічні дані таких моделей, як iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16.