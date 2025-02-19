Топ 3 найсильніших смартфони Huawei: характеристики, результати тестів (фото, відео)
До добірки увійшли смартфони Honor Magic 7 Pro, Huawei Mate 70 Pro і Mate 70 Pro Plus, що працюють на чипах Snapdragon 8 Elite і Kirin 9020.
Крім Xiaomi, в Україні також популярний інший китайський бренд — Huawei. Фокус розповість про три смартфони, які вирізняє висока продуктивність, ємна батарея і стильний дизайн.
Honor Magic 7 Pro
Цей смартфон має ступінь захисту від вологи IP69, 6,8-дюймовий екран з підтримкою Dolby Vision, камеру, яка однаково добре знімає і вдень, і вночі, є також функції розпізнавання обличчя та відбитків пальців, що робить використання ґаджета безпечним. Чипсет Snapdragon 8 Elite від Qualcomm має високі показники продуктивності.
З мінусів експерти nanoreview.net виділили те, що моделі, призначені для продажу в Європі, комплектується більш слабким акумулятором, який не має адаптера живлення в комплекті. Також телеоб'єктив не вразив тестувальників, так само як і те, що при навантаженнях під час випробувань смартфон перегрівався. Проте, вони поставили йому 93 бали — вельми висока оцінка.
Технічні характеристики Honor Magic 7 Pro:
- Екран: 6.8 дюйма, OLED, 1280 x 2800 точок
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Камера: 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп
- Акумулятор: 5850 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 223 г.
Huawei Mate 70 Pro
Дисплей цього смартфона має діагональ 6.9 дюйма, роздільну здатність 2832x1316 пікс. і захист від подряпин Kunlun Glass. Працює він на базі китайської ОС HarmonyOS у парі з фірмовим чипом Kirin 9020. Також встановлено і графічний процесор Maleoon 920. Батарея досить ємна — 5500 мАг.
З мінусів можна виділити відсутність слота для карт пам'яті, а також невеликий об'єм пам'яті тих телефонів, що присутні або очікуються на українському ринку: ОЗП досягає 12 ГБ, при цьому об'єм сховища становить або 256 ГБ. Від тестувальників модель отримала 80 балів.
Технічні характеристики Huawei Mate 70 Pro:
- Екран: 6.9 дюйма, OLED, 1316 x 2832 пікс.
- Чипсет: HiSilicon Kirin 9020
- Камера: 50 Мп + 48 Мп + 40 Мп
- Акумулятор: 5500 мАг
- ОС: HarmonyOS 4.3
- Вага: 221 г.
Huawei Mate 70 Pro Plus
Даний смартфон мало чим відрізняється від попереднього — хіба що більш преміальним дизайном, більшим об'ємом пам'яті (ОЗП 16 ГБ, сховище 1024 ГБ), більш ємним акумулятором (5700 мАг) і вагою на 5 г більше, що, безсумнівно, є мінусом. Проте, експерти оцінили роботу гаджета в 78 балів.
Технічні характеристики Huawei Mate 70 Pro Plus:
- Екран: 6.9 дюйма, OLED, 1316 x 2832 точок
- Чипсет: HiSilicon Kirin 9020
- Камера: 50 Мп + 48 Мп + 40 Мп
- Акумулятор: 5700 мАг
- ОС: HarmonyOS 4.3
- Вага: 226 г.
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