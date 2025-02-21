Самые надежные VPN-сервисы 2025: какие программы в этом году рекомендуют эксперты

Из десятков услуг команда экспертов по тестированию потратила тысячи часов на оценку лучших VPN-программ, проверив их на конфиденциальность, скорость и многое другое.

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В гонке за награду "Editors' Choice Award" за лучший VPN сервис ExpressVPN вышел на первое место, обогнав NordVPN и Surfshark. Об этом пишет CNET.

ExpressVPN

ExpressVPN также неизменно быстрый, со скоростью, повышаемой его протоколом Lightway, который обеспечивает будущую постквантовую защиту, чисто сочетая производительность и безопасность. Использование сервиса ExpressVPN — это надежно разблокированный потоковый контент и полезные функции безопасности с его пакетом Advanced Protection. ExpressVPN даже поддерживает ПК Microsoft Copilot Plus, что означает, что у него есть приложения практически для всех платформ, которые можно придумать. Также ExpressVPN интуитивно понятен и доступен.

Смартфон Oppo Find X 7 Фото: Oppo

Surfshark

Surfshark — отличный выбор для людей, которые ищут функции конфиденциальности с ограниченным бюджетом. Он предлагает скорость соединения и функции, сопоставимые с ExpressVPN и NordVPN, но по годовой ставке, которая значительно дешевле (48 долларов США за первый год или 60 долларов США в течение первых двух лет, а затем 60 долларов США в год после рекламного периода как для одно-, так и для двухлетних планов, что все еще дешевле, чем цена со скидкой многих других VPN, таких как ExpressVPN). Surfshark также предлагает поддержку неограниченного количества одновременных устройств, что делает его отличным вариантом для людей с большими семьями или просто большим количеством подключенных устройств.

NordVPN

NordVPN — многофункциональный VPN. Скорость соединения NordVPN была самой быстрой из всех, что тестировались, а CNET Labs зафиксировала лучшую в своем классе среднюю потерю скорости загрузки через Интернет в 11,1%. Он предлагает множество расширенных преимуществ конфиденциальности, включая двойной VPN, а также Onion Over VPN для дополнительного шифрования и Meshnet для безопасного обмена файлами, а также более стандартные функции, такие как раздельное туннелирование, чтобы можно было решить, какие действия в Интернете нуждаются в защите VPN.

Большинству людей не понадобятся все эти опции, но это хорошие включения для опытных пользователей. Nord даже начал внедрять постквантовую защиту для своих приложений для усиления безопасности от угроз со стороны квантовых вычислений, таких как взлом шифрования. Nord поддерживает практически любую платформу, которую только можно себе представить, включая нишевые устройства, такие как Apple TV и ПК с Windows на базе ARM.

В целом, NordVPN предлагает высокопроизводительный сервис с отличными функциями для людей, которым нужна расширенная защита конфиденциальности и превосходные возможности потоковой передачи.

Ранее писали, что крупные VPN-сервисы прекратили сотрудничество с Россией и помогают Украине. Разработчики отправляют заработанные деньги ВСУ, защищают сайты от хакерских атак и оказывают услуги украинцам бесплатно.