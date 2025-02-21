Найнадійніші VPN-сервіси 2025: які програми цього року рекомендують експерти

З десятків послуг команда експертів з тестування витратила тисячі годин на оцінку найкращих VPN-програм, перевіривши їх на конфіденційність, швидкість і багато іншого.

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У перегонах за нагороду "Editors' Choice Award" за найкращий VPN сервіс ExpressVPN вийшов на перше місце, обігнавши NordVPN і Surfshark. Про це пише CNET.

ExpressVPN

ExpressVPN також незмінно швидкий, зі швидкістю, що підвищується його протоколом Lightway, який забезпечує майбутній постквантовий захист, суто поєднуючи продуктивність і безпеку. Використання сервісу ExpressVPN — це надійно розблокований потоковий контент і корисні функції безпеки з його пакетом Advanced Protection. ExpressVPN навіть підтримує ПК Microsoft Copilot Plus, що означає, що у нього є додатки практично для всіх платформ, які можна придумати. Також ExpressVPN інтуїтивно зрозумілий і доступний.

Смартфон Oppo Find X 7 Фото: Oppo

Surfshark

Surfshark — чудовий вибір для людей, які шукають функції конфіденційності з обмеженим бюджетом. Він пропонує швидкість з'єднання і функції, які можна порівняти з ExpressVPN і NordVPN, але за річною ставкою, яка значно дешевша (48 доларів США за перший рік або 60 доларів США протягом перших двох років, а потім 60 доларів США на рік після рекламного періоду як для одно-, так і для дворічних планів, що все ще дешевше, ніж ціна зі знижкою багатьох інших VPN, таких як ExpressVPN). Surfshark також пропонує підтримку необмеженої кількості одночасних пристроїв, що робить його чудовим варіантом для людей з великими сім'ями або просто великою кількістю підключених пристроїв.

NordVPN

NordVPN — багатофункціональний VPN. Швидкість з'єднання NordVPN була найшвидшою з усіх, що тестувалися, а CNET Labs зафіксувала кращу в своєму класі середню втрату швидкості завантаження через Інтернет в 11,1%. Він пропонує безліч розширених переваг конфіденційності, включно з подвійним VPN, а також Onion Over VPN для додаткового шифрування і Meshnet для безпечного обміну файлами, а також більш стандартні функції, такі як роздільне тунелювання, щоб можна було вирішити, які дії в Інтернеті потребують захисту VPN.

Більшості людей не знадобляться всі ці опції, але це хороші включення для досвідчених користувачів. Nord навіть почав впроваджувати постквантовий захист для своїх застосунків для посилення безпеки від загроз з боку квантових обчислень, таких як злом шифрування. Nord підтримує практично будь-яку платформу, яку тільки можна собі уявити, включно з нішевими пристроями, як-от Apple TV і ПК з Windows на базі ARM.

Загалом, NordVPN пропонує високопродуктивний сервіс із чудовими функціями для людей, яким потрібен розширений захист конфіденційності та чудові можливості потокового передавання.

Раніше писали, що великі VPN-сервіси припинили співпрацю з Росією і допомагають Україні. Розробники відправляють зароблені гроші ЗСУ, захищають сайти від хакерських атак і надають послуги українцям безкоштовно.