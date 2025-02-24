Ученые создали дешевые солнечные панели: можно будет крепить куда угодно (фото)

В отличие от традиционных солнечных панелей, дизайн HelioSkin и практичен, и эстетичен, что может увеличить использование солнечной энергии.

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Исследователи из Корнелльского университета разрабатывают HelioSkin, легкую и гибкую фотоэлектрическую "ткань", которую можно обернуть вокруг сложных форм для улучшения поглощения солнечного света, пишет interestingengineering.com.

В отличие от традиционных солнечных панелей, дизайн HelioSkin и практичен, и эстетичен, что может увеличить использование солнечной энергии. Целью проекта является переосмысление использования фотоэлементов, чтобы сделать их более адаптивными и эстетически приятными для современной архитектуры.

HelioSkin решает важную экологическую проблему: 40% от общего объема выбросов парниковых газов в США приходится на здания. По словам разработчиков, HelioSkin стремится предоставить новые возможности для перехода на чистую энергию, предоставляя гибкую, эстетически привлекательную солнечную оболочку, которая может обертывать сложные конструкции, что позволит сократить 28% выбросов CO2, связанных с отоплением, освещением и охлаждением в зданиях.

Солнечная "ткань" HelioSkin от Корнелльского университета

Ученых вдохновило растение Arabidopsis (резуховидка). На затененной стороне его клетки увеличиваются на 25%, заставляя стебель сгибаться до 90% в направлении солнца. Гибкая конструкция HelioSkin сделана по принципу оригами.

Исследователи также сотрудничают с компанией E Ink, чтобы внедрить возможности адаптивного дисплея, которые позволят HelioSkin служить гибкими рекламными щитами.

Метод рулонной печати E Ink, позволяющий производить фотоэлектрические листы в больших количествах по разумной цене. Он сопоставим с тем, как изготавливаются перовскитные фотоэлектрические элементы, которые славятся своей доступностью. Основная концепция заключается в печати в двух измерениях, а затем преобразовании материала в три измерения, чтобы он мог плавно округлять сложные формы.

Команда создала систему панелей и шарниров, которые растягиваются локально, чтобы преодолеть сложность окружения изогнутых объектов плоскими листами без складок. Они также использовали ткань в качестве гибких шарниров, что повысило гибкость, не жертвуя прочностью конструкции. Ученые утверждают, что креативный подход к проектированию расширяет возможности использования солнечной технологии, объединяя полезность и красоту.

Ране мы писали, что найден способ "объединить" солнечные панели с батареями. Система Yotta Energy делает установку солнечной электростанции проще и дешевле, а также позволяет оптимально использовать место на крыше.