Учені створили дешеві сонячні панелі: можна буде кріпити куди завгодно (фото)

На відміну від традиційних сонячних панелей, дизайн HelioSkin і практичний, і естетичний, що може збільшити використання сонячної енергії.

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Дослідники з Корнельського університету розробляють HelioSkin, легку і гнучку фотоелектричну "тканину", яку можна обгорнути навколо складних форм для поліпшення поглинання сонячного світла, пише interestingengineering.com.

На відміну від традиційних сонячних панелей, дизайн HelioSkin і практичний, і естетичний, що може збільшити використання сонячної енергії. Метою проєкту є переосмислення використання фотоелементів, щоб зробити їх більш адаптивними та естетично приємними для сучасної архітектури.

HelioSkin вирішує важливу екологічну проблему: 40% від загального обсягу викидів парникових газів у США припадає на будівлі. За словами розробників, HelioSkin прагне надати нові можливості для переходу на чисту енергію, надаючи гнучку, естетично привабливу сонячну оболонку, яка може обгортати складні конструкції, що дасть змогу скоротити 28% викидів CO2, пов'язаних з опаленням, освітленням та охолодженням у будівлях.

Сонячна "тканина" HelioSkin від Корнельського університету

Вчених надихнула рослина Arabidopsis (резуховидка). На затіненій стороні її клітини збільшуються на 25%, змушуючи стебло згинатися до 90% у напрямку сонця. Гнучка конструкція HelioSkin зроблена за принципом орігамі.

Дослідники також співпрацюють з компанією E Ink, щоб впровадити можливості адаптивного дисплея, які дадуть змогу HelioSkin служити гнучкими рекламними щитами.

Метод рулонного друку E Ink, що дає змогу виробляти фотоелектричні листи у великих кількостях за розумною ціною. Його можна порівняти з тим, як виготовляються перовскітні фотоелектричні елементи, які славляться своєю доступністю. Основна концепція полягає у друці у двох вимірах, а потім перетворенні матеріалу в три виміри, щоб він міг плавно округляти складні форми.

Команда створила систему панелей і шарнірів, які розтягуються локально, щоб подолати складність оточення вигнутих об'єктів плоскими листами без складок. Вони також використовували тканину як гнучкі шарніри, що підвищило гнучкість, не жертвуючи міцністю конструкції. Вчені стверджують, що креативний підхід до проектування розширює можливості використання сонячної технології, об'єднуючи корисність і красу.

Раніше ми писали, що знайдено спосіб "об'єднати" сонячні панелі з батареями. Система Yotta Energy робить встановлення сонячної електростанції простішим і дешевшим, а також дає змогу оптимально використовувати місце на даху.