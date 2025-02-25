Более 600 км на одной зарядке: прорывная батарея увеличит запас хода электромобилей

По словам ученых, их новая технология не только увеличивает емкость аккумулятора, но и обеспечивает большую скорость зарядки.

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Группа исследователей из Школы энергетики и химической инженерии UNIST представила электрод, изготовленный с использованием "сухого" процесса, который в пять раз толще существующих моделей. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, поскольку спрос на литий-ионные аккумуляторы растет, разработчики стремятся максимизировать толщину электродов, минимизируя неактивные компоненты. Традиционные "мокрые" методы производства не позволяют создавать электроды большей толщины, поскольку из-за особенностей порошкообразных электродов они часто слипаются на стадии испарения растворителя.

Исследовательская группа под руководством профессора Кен Мин Чонга решила эту проблему, спроектировав электрод в пять раз толще обычного. Итоговая емкость электрода составляет впечатляющие 20 мАч/см², что значительно выше, чем у коммерческих аналогов. При интеграции в аккумуляторы этот электрод может увеличить запас хода электромобилей примерно на 14%.

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"В то время как обычные батареи для электромобилей делают путешествие между Сеулом и Пусаном проблематичным, наша технология способна обеспечить более 600 километров пути на одной зарядке", — заявил профессор Кен Мин Чонг.

Это достижение не только увеличивает емкость аккумулятора, но и поддерживает более быструю зарядку. В типичных сценариях увеличенная толщина электрода приводит к увеличению расстояния переноса литий-ионов, тем самым снижая выход и замедляя скорость зарядки. Однако использование специализированных материалов, таких как пористый сферический проводящий агент, может смягчить эти проблемы, что невозможно при использовании традиционных "мокрых" методов.

"Эта технология знаменует собой значительный прорыв, повышающий как емкость, так и производительность экологически чистых сухих электродов", — отметил Хесон О, один из авторов исследования.

Напомним, группа ученые из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (HZB) вывила, что оловянный пенопласт является перспективным материалом для литиевых аккумуляторов.