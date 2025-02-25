Понад 600 км на одній зарядці: проривна батарея збільшить запас ходу електромобілів

За словами вчених, їхня нова технологія не тільки збільшує ємність акумулятора, а й забезпечує більшу швидкість зарядки.

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Група дослідників зі Школи енергетики та хімічної інженерії UNIST представила електрод, виготовлений з використанням "сухого" процесу, який у п'ять разів товщий за наявні моделі. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, оскільки попит на літій-іонні акумулятори зростає, розробники прагнуть максимізувати товщину електродів, мінімізуючи неактивні компоненти. Традиційні "мокрі" методи виробництва не дають змоги створювати електроди більшої товщини, оскільки через особливості порошкоподібних електродів вони часто злипаються на стадії випаровування розчинника.

Дослідницька група під керівництвом професора Кен Мін Чонга розв'язала цю проблему, спроектувавши електрод, у п'ять разів товщий за звичайний. Підсумкова ємність електрода становить вражаючі 20 мАг/см², що значно вище, ніж у комерційних аналогів. При інтеграції в акумулятори цей електрод може збільшити запас ходу електромобілів приблизно на 14%.

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"Тоді як звичайні батареї для електромобілів роблять подорож між Сеулом і Пусаном проблематичною, наша технологія здатна забезпечити понад 600 кілометрів шляху на одній зарядці", — заявив професор Кен Мін Чонг.

Це досягнення не тільки збільшує ємність акумулятора, а й підтримує більш швидке заряджання. У типових сценаріях збільшена товщина електрода призводить до збільшення відстані перенесення літій-іонів, тим самим знижуючи вихід і сповільнюючи швидкість зарядки. Однак використання спеціалізованих матеріалів, таких як пористий сферичний провідний агент, може пом'якшити ці проблеми, що неможливо при використанні традиційних "мокрих" методів.

"Ця технологія знаменує собою значний прорив, що підвищує як ємність, так і продуктивність екологічно чистих сухих електродів", — зазначив Хесон О, один з авторів дослідження.

Нагадаємо, група вчених з Берлінського центру матеріалів та енергії імені Гельмгольца (HZB) вивила, що олов'яний пінопласт є перспективним матеріалом для літієвих акумуляторів.