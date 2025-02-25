Пустые студии и больше ничего: тысяча музыкантов Британии протестуют против ИИ
Британские музыканты собрали шум пустых студий звукозаписи и создали 12 треков, рассказывается на портале Is This What We Want. Они показали, что произойдет, если ИИ не будет учитывать авторские права.
Тысяча музыкантов протестуют против закона, который планируют принять в Великобритании. Закон будет защищать технологии искусственного интеллекта, которые, по мнению протестующих, вредят авторским правам в музыкальной индустрии. Чтобы показать сопротивление, музыканты выпустили "тихий" альбом под названием Is This What We Want? Об этом они написали на одноименном портале.
На портале указано, что речь идет о сопротивлении закону, над которым в Великобритании работали в конце 2024 года. Согласно новому документу, который вот-вот утвердят, компании ИИ получат доступ к музыке, текстам, иллюстрациям и при этом не будет защиты авторских прав людей-творцов. Чтобы показать, что это не правильно, музыканты записали особый альбом. Альбом состоит из 12 композиций. Каждая композиция — это шум пустой студии звукозаписи, в которой вскоре будет некому работать.
"Альбом состоит из записей пустых студий и площадок для выступлений, что отражает влияние, которое, как мы ожидаем, правительственные предложения будут иметь на жизнь музыкантов", — указано в тексте на единственной странице портала.
Указано, что все доходы от альбома, который есть, например, на Spotify, поступят на счета благотворительного фонда Help Musicians.
Технологии ИИ и музыканты — детали
На портале Isthiswhatwatewant приведен список из тысячи имен, которые присоединились к записи "молчаливого" альбома. Среди них есть, например, звездная исполнительница Энни Леннокс, также солист группы Blur Дэймон Албарн. Издание BBC привело мнения "за" и "против" применения ИИ и проблем с авторским правом. Прежде всего журналисты объяснили: идея правительства заключается в том, что авторские произведения можно использовать для обучения программ ИИ, если автор лично не обратится к каждой компании и не укажет, что возражает.
В статье BBC привели позицию представителя Департамента науки, инноваций и технологий (DSIT). Чиновник, имя которого не указали, заявил, что нынешняя система защиты авторского права тормозит развитие технологий. По мнению чиновников, "так продолжаться не может". Чтобы решить проблему, провели консультации с представителями индустрии и обещают принять решение, которое удовлетворит всех.
В то же время музыканты имеют другое мнение, пишет BBC. Например, композитор Макс Рихтер уверен, что планы по ИИ повлияют и на музыкантов, и на писателей, и на художников. По его мнению, все они "обеднеют". Организатор тихой записи Эд Ньютон-Рекс заявил, что идеи правительства Британии "губительны для музыкантов" и "совсем не нужны".
Отметим, Фокус писал о примерах применения технологий ИИ украинскими музыкантами. Например, клип Олега Скрипки "Номад" полностью создан искусственным интеллектом. На видео показали путь мифического героя, который пытается вернуться домой вопреки препятствиям.
Напоминаем, в сентябре 2022 года в сети появился клип на песню Егора Летова, который полностью создала нейросеть.