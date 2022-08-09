Нейросеть создала клип на песню Егора Летова "Все идет по плану" (видео)

Видеоряд нарисован по ключевым словам песни, потому в нем преобладают сарказм и пессимизм.

Клип на легендарную песню культовой рок-группы "Гражданская оборона" под названием "Все идет по плану" в исполнении Егора Летова создал с помощью нейросети Midjourney пользователь YouTube с ником BaDaBoomS.

Особенность работы упомянутой сети в том, что она "рисует" картинки по ключевым словам текста песни. Поэтому неудивительно, что видеоряд получился саркастически-депрессивным: красные знамена, портреты Владимира Ленина и памятники ему же. В целом, на видео преобладает красный цвет и атмосфера упадка.

На строчке "А моя душа захотела на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре" появляется изображение человека, стоящего на пустом поле после битвы. В конце клипа, когда Летов поет о журнале "Корея", под красными знаменами уже оказывается северокорейский вождь.

Песня пронизана ненормативной лексикой.

Осторожно: ненормативная лексика!

Пользователи по-разному оценили просмотренный клип.

"Меня прикалывает как нейросеть ассоциирует Россию с золотыми куполами, постоянно их лепит", "Оккультненько получилось", "Отборная страшная жуть", "У ИИ не до конца сформированные образы, какие-то. Красная звезда не дорисована, лица — покорежены, и часто все в дыму.. дыму красной революции, по ходу. Ну что сказать, если роботы и видят сны — наверное они такие. П. С. мне сны уже давно не сняться… но ИИ уже начинает пугать", "Желаем увидеть весь альбом "русское поле экспериментов"", – пишут в комментариях под видео.

Бессменный лидер кгруппы "Гражданская оборона" Егор Летов умер от отравления алкоголем в 2008 году. Ему было 43 года. Артиста похоронили в Омске на Старо-Восточном кладбище рядом с матерью.