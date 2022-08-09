Нейромережа створила кліп на пісню Єгора Лєтова "Все йде за планом" (відео)

Відеоряд намальований за ключовими словами пісні, тому в ньому переважають сарказм і песимізм.

Кліп на легендарну пісню культового рок-гурту "Цивільна оборона" під назвою "Все йде за планом" у виконанні Єгора Лєтова створив за допомогою нейромережі Midjourney користувач YouTube із ніком BaDaBoomS.

Особливість роботи згаданої мережі в тому, що вона малює картинки за ключовими словами тексту пісні. Тому не дивно, що відеоряд вийшов саркастично-депресивним: червоні прапори, портрети Володимира Леніна та пам'ятники йому ж. Загалом на відео переважає червоний колір і атмосфера занепаду.

На рядку "А моя душа захотіла на спокій, я обіцяв їй не брати участь у військовій грі" з'являється зображення людини, яка стоїть на порожньому полі після битви. Наприкінці кліпу, коли Лєтов співає про журнал "Корея", під червоними прапорами вже опиняється північнокорейський вождь.

Пісня пронизана ненормативною лексикою.

Обережно: ненормативна лексика!

Користувачі по-різному оцінили переглянутий кліп.

"Мене приколює, як нейромережа асоціює Росію із золотими куполами, постійно їх ліпить", "Окультненько вийшло", "Відбірний страшний жах", "У ШІ не до кінця сформовані образи якісь. Червона зірка не домальована, обличчя — викривлені, часто все в диму…диму червоної революції, по ходу. Ну що сказати, якщо роботи і бачать сни — напевно вони такі. П. С. мені сни вже давно не знятися ... але ШІ вже починає лякати", "Бажаємо побачити весь альбом "російське поле експериментів", — пишуть у коментарях під відео.

Беззмінний лідер групи "Цивільна оборона" Єгор Лєтов помер від отруєння алкоголем у 2008 році. Йому було 43 роки. Артиста поховали в Омську на Старо-Східному цвинтарі поряд із матір'ю.