Порожні студії і більше нічого: тисяча музикантів Британії протестують проти ШІ

Британські музиканти зібрали шум порожніх студій звукозапису і створили 12 треків, розповідається на порталі Is This What We Want. Вони показали, що станеться, якщо ШІ не зважатиме на авторські права.

Тисяча музикантів протестують проти закону, який планують прийняти у Великій Британії. Закон захищатиме технології штучного інтелекту, які, на думку протестувальників, шкодять авторським правам у музичній індустрії. Щоб показати спротив, музиканти випустили "тихий" альбом під назвою Is This What We Want? Про це вони написали на однойменному порталі.

На порталі вказано, що ідеться про спротив закону, над яким у Великій Британії працювали наприкінці 2024 року. Відповідно до нового документа, який ось-ось затвердять, компанії ШІ отримають доступ до музики, текстів, ілюстрацій і при цьому не буде захисту авторських прав людей-творців. Щоб показати, що це не правильно, музиканти записали особливий альбом. Альбом складається з 12 композицій. Кожна композиція — це шум порожньої студії звукозапису, в якій незабаром буде нікому працювати.

"Альбом складається із записів порожніх студій і майданчиків для виступів, що відображає вплив, який, як ми очікуємо, урядові пропозиції матимуть на життя музикантів", — вказано у тексті на єдиній сторінці порталу.

Вказано, що усі прибутки від альбому, який є, наприклад, на Spotify, надійдуть на рахунки благодійного фонду Help Musicians.

Технології ШІ та музиканти - альбом Is this what we want? Фото: BBC

Технології ШІ та музиканти — деталі

На порталі Isthiswhatwewant наведено список з тисячі імен, які долучились до запису "мовчазного" альбому. Серед них є, наприклад, зіркова виконавиця Ені Леннокс, також соліст гурту Blur Деймон Албарн. Видання BBC навело думки "за" та "проти" застосування ШІ та проблем з авторським правом. Найперше журналісти пояснили: ідея уряду полягає в тому, що авторські твори можна використовувати для навчання програм ШІ, якщо автор особисто не звернеться до кожної компанії і не вкаже, що він заперечує.

У статті BBC навели позицію представника Департаменту науки, інновацій та технологій (DSIT). Чиновник, ім'я кого не вказали, заявив, що нинішня система захисту авторського права гальмує розвиток технологій. На думку урядовців, "так тривати не може". Щоб розв'язати проблему, провели консультації з представниками індустрії і обіцяють прийняти рішення, яке задовольнить усіх.

Водночас музиканти мають іншу думку, пише BBC. Наприклад, композитор Макс Ріхтер впевнений, що плани щодо ШІ вплинуть і на музикантів, і на письменників, і на художників. На його думку, усі вони "збідніють". Організатор тихого запису Ед Ньютон-Рекс заявив, що ідеї уряду Британії "згубні для музикантів" і "зовсім не потрібні".

