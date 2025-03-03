Ветряные электростанции станут мощнее: инженер из США решила проблему века

Простое и элегантное решение позволит инженерам создать ветрогенераторы другой конструкции, которые смогут производить больше электроэнергии.

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Научное открытие аспирантки инженерного факультета Университета штата Пенсильвания Дивья Тьяги позволит создать новое поколение более эффективных ветряных турбин. Об этом стало известно порталу TechXplore.

Девья Тьяги усовершенствовала столетнюю математическую задачу определения оптимальных аэродинамических характеристик ветряной турбины в своей дипломной работе, облегчив ее использование и исследование. Благодаря этому инженеры смогут открыть новые возможности при проектировании, которые автор этой задачи, британский аэродинамик Герман Глауерт, не рассматривал. Напомним, недавно специалисты придумали новую конструкцию вертикальной ветряной турбины, которая должна эффективнее работать на крыше дома.

"Я создала приложение к задаче Глауэрта, которая определяет оптимальные аэродинамические характеристики ветряной турбины путем решения идеальных условий потока для турбины, чтобы максимизировать ее выходную мощность", — пояснила Тьяги, которая получила степень бакалавра аэрокосмической инженерии.

Дева Тьяги показывает решение преподавателю Свену Шмицу Фото: Tech Explore

Она добавила, что улучшение коэффициента мощности большой ветряной турбины только на 1% будет иметь значительное влияние на производство энергии и на другие коэффициенты, и исследователи вычислили эту взаимосвязь. В конце концов 1% может заметно увеличить количество производимой электроэнергии, потенциально питая значительную территорию.

Например, Герман Глауерт не учел общую силу и коэффициенты момента, действующие на ротор, а также то, как ветер изгибает лопасти ветряка. Нужно понимать, насколько велика общая нагрузка на турбину, чтобы она выдержала и продолжала эффективно работать, пояснил соавтор исследования профессор Свен Шмитц. Простое приложение от Дивии Тьяги, основанное на вариационном исчислении, позволит людям исследовать новые аспекты конструкции.

"Новые знания, которые были обнародованы, будут иметь настоящее влияние на следующее поколение ветряных турбин", — отметил Шмитц.

Ранее писали о домашних ветрогенераторах SD6 и SD6+ от SD Wind Energy, которые лучше всего продаются в Великобритании. Эти небольшие турбины подходят для объектов, которые потребляют много энергии и нуждаются в большей автономности.

Сообщали также, что огромная ветряная турбина рухнула при таинственных обстоятельствах в США. На тот момент погода в регионе была безветренной.