Огромная ветряная турбина рухнула при "странных" обстоятельствах: что известно (фото)
По словам представителей местной пожарной службы, в момент обрушения ветрогенератора погода была ясной и безветренной.
Во вторник, 25 февраля, на севере штата Оклахома (США) по неизвестным причинам рухнула огромная ветряная турбина, оставив после себя обломки, разбросанные по полю. Об этом пишет портал The Oklahoman.
Инцидент произошел примерно в 7:20 утра на частной ферме к востоку от Килдэра, небольшого городка в округе Кей. Начальник пожарной охраны города Килдэр Трэвис Харрис сообщил, что звук обрушения слышали жители, находящиеся на расстоянии не менее шести километров.
Ранее в Австралии обрушилась одна их ветряных турбин электростанции Беррибанк после того, как в некоторых частях штата прошли грозы и разрушительные ветры. Однако представители пожарной службы Килдэра отметили, что в момент обрушения в Оклахоме погода была ясной и безветренной, назвав инцидент "странным".
На снимках, размещенных на странице ведомства в Facebook, видно, что рухнувшая ветряная турбина разбита на несколько частей, разбросанных по полю.Важно
По данным издания, турбины к северо-востоку от Килдэра являются частью проекта Frontier II компании Duke Energy Renewables, которые были изготовлены компанией Nordex и введены в эксплуатацию в 2021 году.
Напомним, ранее в Великобритании загорелась турбина на ветряной электростанции Колдхэм. По словам представителя пожарно-спасательной службы, причиной возгорания стал "несчастный случай".