Огромная ветряная турбина рухнула при "странных" обстоятельствах: что известно (фото)

По словам представителей местной пожарной службы, в момент обрушения ветрогенератора погода была ясной и безветренной.

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Во вторник, 25 февраля, на севере штата Оклахома (США) по неизвестным причинам рухнула огромная ветряная турбина, оставив после себя обломки, разбросанные по полю. Об этом пишет портал The Oklahoman.

Инцидент произошел примерно в 7:20 утра на частной ферме к востоку от Килдэра, небольшого городка в округе Кей. Начальник пожарной охраны города Килдэр Трэвис Харрис сообщил, что звук обрушения слышали жители, находящиеся на расстоянии не менее шести километров.

Обломки ветряной турбины в Оклахоме Фото: Пожарная служба Килдэра

Ранее в Австралии обрушилась одна их ветряных турбин электростанции Беррибанк после того, как в некоторых частях штата прошли грозы и разрушительные ветры. Однако представители пожарной службы Килдэра отметили, что в момент обрушения в Оклахоме погода была ясной и безветренной, назвав инцидент "странным".

Обломки ветряной турбины в Оклахоме Фото: Пожарная служба Килдэра

На снимках, размещенных на странице ведомства в Facebook, видно, что рухнувшая ветряная турбина разбита на несколько частей, разбросанных по полю.

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По данным издания, турбины к северо-востоку от Килдэра являются частью проекта Frontier II компании Duke Energy Renewables, которые были изготовлены компанией Nordex и введены в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, ранее в Великобритании загорелась турбина на ветряной электростанции Колдхэм. По словам представителя пожарно-спасательной службы, причиной возгорания стал "несчастный случай".