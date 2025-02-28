Величезна вітряна турбіна звалилася за "дивних" обставин: що відомо (фото)

За словами представників місцевої пожежної служби, у момент обвалення вітрогенератора погода була ясною і безвітряною.

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У вівторок, 25 лютого, на півночі штату Оклахома (США) з невідомих причин звалилася величезна вітряна турбіна, залишивши після себе уламки, розкидані по полю. Про це пише портал The Oklahoman.

Інцидент стався приблизно о 7:20 ранку на приватній фермі на схід від Кілдера, невеликого містечка в окрузі Кей. Начальник пожежної охорони міста Кілдер Тревіс Гарріс повідомив, що звук обвалення чули жителі, які перебувають на відстані не менше ніж шість кілометрів.

Уламки вітряної турбіни в Оклахомі Фото: Пожежна служба Кілдера

Раніше в Австралії обвалилася одна з вітряних турбін електростанції Беррібанк після того, як у деяких частинах штату пройшли грози і руйнівні вітри. Однак представники пожежної служби Кілдера зазначили, що в момент обвалення в Оклахомі погода була ясною і безвітряною, назвавши інцидент "дивним".

Уламки вітряної турбіни в Оклахомі Фото: Пожежна служба Кілдера

На знімках, розміщених на сторінці відомства у Facebook, видно, що звалилася вітряна турбіна, розбита на кілька частин, розкиданих по полю.

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За даними видання, турбіни на північний схід від Кілдера є частиною проєкту Frontier II компанії Duke Energy Renewables, які були виготовлені компанією Nordex і введені в експлуатацію 2021 року.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії загорілася турбіна на вітряній електростанції Колдхем. За словами представника пожежно-рятувальної служби, причиною загоряння став "нещасний випадок".