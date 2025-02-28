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Діджитал

Величезна вітряна турбіна звалилася за "дивних" обставин: що відомо (фото)

Вітряна турбіна, уламки, вітрогенератор, Оклахома, фото
Фото: Пожежна служба Кілдера | Уламки вітряної турбіни в Оклахомі

За словами представників місцевої пожежної служби, у момент обвалення вітрогенератора погода була ясною і безвітряною.

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У вівторок, 25 лютого, на півночі штату Оклахома (США) з невідомих причин звалилася величезна вітряна турбіна, залишивши після себе уламки, розкидані по полю. Про це пише портал The Oklahoman.

Інцидент стався приблизно о 7:20 ранку на приватній фермі на схід від Кілдера, невеликого містечка в окрузі Кей. Начальник пожежної охорони міста Кілдер Тревіс Гарріс повідомив, що звук обвалення чули жителі, які перебувають на відстані не менше ніж шість кілометрів.

Вітряна турбіна, уламки, вітрогенератор, Оклахома, фото Fullscreen
Уламки вітряної турбіни в Оклахомі
Фото: Пожежна служба Кілдера

Раніше в Австралії обвалилася одна з вітряних турбін електростанції Беррібанк після того, як у деяких частинах штату пройшли грози і руйнівні вітри. Однак представники пожежної служби Кілдера зазначили, що в момент обвалення в Оклахомі погода була ясною і безвітряною, назвавши інцидент "дивним".

Вітряна турбіна, уламки, вітрогенератор, Оклахома, фото Fullscreen
Уламки вітряної турбіни в Оклахомі
Фото: Пожежна служба Кілдера

На знімках, розміщених на сторінці відомства у Facebook, видно, що звалилася вітряна турбіна, розбита на кілька частин, розкиданих по полю.

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За даними видання, турбіни на північний схід від Кілдера є частиною проєкту Frontier II компанії Duke Energy Renewables, які були виготовлені компанією Nordex і введені в експлуатацію 2021 року.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії загорілася турбіна на вітряній електростанції Колдхем. За словами представника пожежно-рятувальної служби, причиною загоряння став "нещасний випадок".