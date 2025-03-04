Инновационные "волосатые" панели перевернут солнечную энергетику: как они работают

Крошечные провода, напоминающие волоски, улавливают больше солнечного света и сами очищаются от пыли.

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Инженеры разработали первые в мире "волосатые" солнечные панели, которые имеют большие преимущества перед традиционными. Об этой перспективной технологии пишет Ecoportal.net.

Новая конструкция покрыта крошечными нанопроводами, похожими волоски, которые могут захватывать солнечный свет для более эффективного производства энергии. Таким образом разработчики пытались имитировать то, как растения с ворсинками захватывают солнечный свет. Что важно, их уже начали испытывать в разных странах мира.

Недавно писали, что в Великобритании сделали новые солнечные панели с наночастицами оксида алюминия. Такая добавка должна увеличить срок службы и стабильность солнечных панелей на основе перовскита.

Традиционные солнечные панели просто поглощают солнечный свет одной передней плоскостью, в то время как "волосатые" используют миллионы микроскопических проводов, улавливающих больше лучей. Второе преимущество в том, что они могут генерировать энергию из непрямого (отраженного) солнечного света, а потому лучше подходят для мест с плохим естественным освещением.

Волосатые солнечные панели также имеют экологические и экономические преимущества. Поскольку они могут поглощать много энергии и эффективно превращать ее в электричество, то их нужно меньшее количество, что снижает затраты на материалы и установку. Уникальная конструкция сама очищается от пыли — это экономит средства еще и на обслуживании.

Плоские солнечные панели со временем изнашиваются и могут перегреваться, тогда как "волосатые" более стойкие. По мнению СМИ, с появлением нового типа модулей епоха традиционных фотоэлектрических модулей может подойти к концу.

С другой стороны, преимущества и недостатки "волосатых" панелей пока полностью не изучены, и во время их использования могут возникнуть проблемы, которые помешают их массовому распространению. Например, по данным исследовательской компании Global Information, потенциальные покупатели могут быть обеспокоены из-за опасений по поводу более короткого срока службы, что будет означать более высокие затраты на обслуживание и замену.

Писали также, что в Австралии создали новый солнечный элемент, стоящий в 10 раз меньше традиционных. Он достаточно тонкий и эффективный для массового производства.