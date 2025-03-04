Інноваційні "волохаті" панелі перевернуть сонячну енергетику: як вони працюють

Крихітні дроти, що нагадують волоски, вловлюють більше сонячного світла і самі очищаються від пилу.

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Інженери розробили перші у світі "волохаті" сонячні панелі, які мають великі переваги перед традиційними. Про цю перспективну технологію пише Ecoportal.net.

Нова конструкція вкрита крихітними нанопроводами, схожими на волоски, які можуть захоплювати сонячне світло для більш ефективного виробництва енергії. Таким чином розробники намагалися імітувати те, як рослини з ворсинками захоплюють сонячне світло. Що важливо, їх уже почали випробовувати в різних країнах світу.

Нещодавно писали, що у Великій Британії зробили нові сонячні панелі з наночастинками оксиду алюмінію. Така добавка має збільшити термін служби і стабільність сонячних панелей на основі перовскіту.

Традиційні сонячні панелі просто поглинають сонячне світло однією передньою площиною, тоді як "волохаті" використовують мільйони мікроскопічних дротів, що вловлюють більше променів. Друга перевага в тому, що вони можуть генерувати енергію з непрямого (відбитого) сонячного світла, а тому краще підходять для місць з поганим природним освітленням.

Волохаті сонячні панелі також мають екологічні та економічні переваги. Оскільки вони можуть поглинати багато енергії та ефективно перетворювати її на електрику, то їх потрібна менша кількість, що знижує витрати на матеріали та встановлення. Унікальна конструкція сама очищається від пилу — це економить кошти ще й на обслуговуванні.

Плоскі сонячні панелі з часом зношуються і можуть перегріватися, тоді як "волохаті" більш стійкі. На думку ЗМІ, з появою нового типу модулів епоха традиційних фотоелектричних модулів може добігти кінця.

З іншого боку, переваги та недоліки "волохатих" панелей поки що повністю не вивчені, і під час їхнього використання можуть виникнути проблеми, які завадять їхньому масовому поширенню. Наприклад, за даними дослідницької компанії Global Information, потенційні покупці можуть бути занепокоєні через побоювання з приводу більш короткого терміну служби, що означатиме більш високі витрати на обслуговування і заміну.

Писали також, що в Австралії створили новий сонячний елемент, що коштує в 10 разів менше за традиційні. Він досить тонкий і ефективний для масового виробництва.