Обойдутся без России: самая большая в Европе батарея на 600 МВт*ч запущена в эксплуатацию

Установка может обеспечить электроэнергией всю Шотландию в течение двух часов.

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Компания Zenobē начала коммерческую эксплуатацию установки для хранения энергии при помощи аккумуляторов Blackhillock в Шотландии, пишет interestingengineering.com.

Проект сыграет ключевую роль в максимизации производительности морских ветряных электростанций. Установка сможет обеспечить энергией всю Шотландию в течение двух часов — более 3,1 млн домов.

Blackhillock разрабатывается в два этапа: первые 200 МВт уже запущены, а дополнительные 100 МВт планируют запустить в 2026 году. После общая мощность объекта составит 300 МВт/600 МВт*ч. Объект предназначен для снижения перегрузки сети, вызванной морскими ветряками, такими как Viking (443 МВт), Moray East (950 МВт) и Beatrice (588 МВт). За счет оптимизации использования энергии и сокращения сокращений объект будет играть решающую роль в максимизации выработки чистой энергии.

Blackhillock является первым в мире энергохранилищем, которое предоставляет услуги по обеспечению стабильности Национальному оператору энергетической системы (NESO). Традиционные электростанции на ископаемом топливе естественным образом обеспечивают основные стабилизирующие факторы, такие как уровни короткого замыкания, реактивная мощность и инерция, в рамках своей нормальной работы. Однако возобновляемые источники энергии по своей природе не предлагают этих характеристик стабильности. Передовая система хранения от Zenobē заполняет этот пробел, обеспечивая стабильное и устойчивое электроснабжение.

Система аккумуляторных батарей Blackhillock поддерживается технологиями от Wärtsilä, которая поставляет свою систему хранения энергии Quantum, цифровую энергетическую платформу GEMS и инверторы для формирования сети SMA, чтобы гарантировать высокое качество и стабильность электроэнергии.

Zenobē оценивает, что проект позволит потребителям сэкономить 172 млн фунтов стерлингов (218,7 млн ​​долларов США) в течение следующих 15 лет.

Ранее мы писали, что найден бесконечный, мощный источник энергии, но его сложно сгенерировать. Устойчивая магнитная энергетическая система остается недостижимой из-за сопротивления материалов, потерь мощности и невозможности эффективно преобразовывать энергию, говорят ученые.