Google удалит важную функцию из популярного гаджета — его стоит проверить прямо сейчас

Начиная с 8 мая 2025 года, Google Home Max больше не будет располагать функцией Nest Aware.

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Пользователи смарт-колонок Google Home были возмущены, узнав, что популярная функция удаляется компанией-производителем. Nest Aware, которая позволяла обнаруживать задымление или разбитие стекла в доме, будет работать до 8 мая, пишет thesun.co.uk.

Устройства Google Home позволяют пользователям устанавливать будильники, воспроизводить музыку и включать устройства в своих домах. Они также были любимы за их функцию Nest Aware, которая позволяла обнаруживать дым или разбитие стекла. Это обеспечивало дополнительный уровень безопасности, поскольку гаджет мог предупреждать об опасностях.

Однако Google сообщила, что вскоре устройства потеряют доступ к этой функции. В электронном извещении говорится, что: "Начиная с 8 мая 2025 года, ваш Google Home Max больше не будет располагать функцией Nest Aware. Она будет по-прежнему поддерживаться на других устройствах Google с подпиской Nest Aware".

Устройства Google Home

Пользователи были возмущены этой новостью. Один юзер на Reddit написал: "Google превратила эту линейку продуктов в целом в шутку. Когда-то это было удовольствием".

"Теперь мне приходится использовать свой телефон для любых функций, потому что с других устройств функции исчезают", — написал другой.

"Меня не особо волнует эта конкретная функция, но это явный признак продолжающегося снижения приоритетности", — возмутился третий.

"Зачем это делать? И зачем мне тратить еще больше денег на премиум-продукт Google, если компания просто собирается медленно убирать функции. С меня хватит", — написал еще один пользователь.

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