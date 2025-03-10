Google видалить важливу функцію з популярного гаджета — його варто перевірити просто зараз

Починаючи з 8 травня 2025 року, Google Home Max більше не матиме у своєму розпорядженні функцію Nest Aware.

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Користувачі смарт-колонок Google Home були обурені, дізнавшись, що популярна функція видаляється компанією-виробником. Nest Aware, яка давала змогу виявляти задимлення або розбиття скла в будинку, працюватиме до 8 травня, пише thesun.co.uk.

Пристрої Google Home дають змогу користувачам встановлювати будильники, відтворювати музику і вмикати пристрої у своїх будинках. Їх також любили за їхню функцію Nest Aware, яка давала змогу виявляти дим або розбиття скла. Це забезпечувало додатковий рівень безпеки, оскільки гаджет міг попереджати про небезпеки.

Однак Google повідомила, що незабаром пристрої втратять доступ до цієї функції. В електронному повідомленні йдеться, що: "Починаючи з 8 травня 2025 року, ваш Google Home Max більше не матиме у своєму розпорядженні функцію Nest Aware. Її, як і раніше, підтримуватимуть на інших пристроях Google із підпискою Nest Aware".

Пристрої Google Home

Користувачі були обурені цією новиною. Один юзер на Reddit написав: "Google перетворила цю лінійку продуктів загалом на жарт. Колись це було задоволенням".

"Тепер мені доводиться використовувати свій телефон для будь-яких функцій, тому що з інших пристроїв функції зникають", — написав інший.

"Мене не особливо хвилює ця конкретна функція, але це явна ознака триваючого зниження пріоритетності", — обурився третій.

"Навіщо це робити? І навіщо мені витрачати ще більше грошей на преміум-продукт Google, якщо компанія просто збирається повільно прибирати функції. З мене досить", — написав ще один користувач.

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