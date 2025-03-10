В 20 раз больше энергии, чем у обычных панелей: как работают солнечные конусы (видео)

По задумке, солнечные элементы должны вращаться на платформе, чтобы улавливать лучи в любое время дня и не перегреваться. Но на практике все сложнее.

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Солнечные панели могли бы заменить фотоэлектрические конусы Spin Cell, способные вырабатывать больше энергии и не зависеть от стороны света. Об этой перспективной разработке напомнил сайт Ecoportal.

Spin Cell — это вращающийся конус, оснащенный солнечными ячейками, который выглядит весьма футуристично. Весь блок вращается во время работы, устраняя необходимость в программном и аппаратном обеспечении для отслеживания солнца, поскольку угол его лучей меняется в течение светового дня.

Напомним, что ученые нашли способ многократной переработки солнечных панелей, используя все составляющие. Это позволит уменьшить стоимость производства вместе с потреблением дорогих материалов.

Теоретически, устройство вырабатывает в 20 раз больше электроэнергии на ячейку, чем стандартные плоские панели, ведь какая-то часть обязательно обращена к солнцу днем. Высокая производительность достигается при том же количестве солнечных элементов, что и в системах с плоскими панелями.

Устройства Spin Cell виглядят красиво Фото: New Atlas

Компания V3Solar, которая разработала революционный фотоэлектрический конус, базируется в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и была основана в 2012 году. Компания Nectar Design, специализирующаяся на промышленном дизайне, присоединилась к сотрудничеству в работе над новой технологией. Обе компании считают, что конусообразная фотоэлектрическая система может встряхнуть солнечную промышленность и дать толчок новому направлению развития, не в последнюю очередь в области эстетического дизайна.

Традиционно похожие технологии используют плоские панели солнечных, установленные на столбах и оснащенные механизмами и программным обеспечением для наклона панелей, чтобы улавливать оптимальное количество лучей по мере того, как солнце перемещается по небу. У них есть ряд недостатков, среди которых чрезмерное поглощение тепла — оборудование так сильно нагревается, что перестает работать.

Как уверяет V3Solar, при той же концентрации на Spin Cell температура никогда не превышает 35 градусов по Фаренгейту благодаря вращающейся платформе. Каждая ячейка получает дополнительное тепло только в течение очень короткого периода времени, а затем охлаждается по мере вращения устройства.

Как работает устройство Spin Cell от V3Solar

Как передает бразильское издание Superinteressante, V3Solar подсчитала, что производство энергии с ее помощью будет дешевле, чем при использовании традиционной энергии. Если расчеты верны, то каждая ячейка Spin Cell сможет генерировать электроэнергию по цене 0,08 долл. США за кВт·ч (данные десятилетней давности). В Соединенных Штатах на тот момент это было две трети цены на энергоносители.

Несмотря на все заявленные преимущества, Spin Cell так и не поступила в продажу. Возможно, разработка зашла в тупик, ведь некоторые говорили, что для вращения платформы нужно едва ли не больше энергии, чем вырабатывает фотоэлектрический модуль. Кроме того, угол наклона конуса не меняется, поэтому эффективность снижается в определенное время суток. Многие также подвергали сомнению заявление о 20-кратном приросте мощности.

Ранее писали о том, что в США объединили солнечные панели с аккумуляторами. Это сделает установку солнечной электростанции значительно проще и дешевле.